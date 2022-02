Este fin de semana comienza a rodar la pelota en el Torneo Local

Después de una larga espera, este próximo fin de semana se pone en marcha el inicio del Torneo Local de la divisional A. Los encuentros se disputarán sábado, domingo y miércoles. Mirá el cronograma completo: día, horario y cancha.

La reunión para terminar de definir los cruces de la primera fecha se produjo anoche en Liga Sanjuanina de Fútbol. Una vez culminada la concentración con los representantes de los clubes locales, oficializaron cómo se jugará el comienzo del certamen.

El costo de la entrada para los partidos costará $400.

Sábado 19 de Febrero | 14.30 Cuarta División / 17 Primera División

Árbol Verde vs. Atenas | Cancha: Árbol Verde (pendiente a revisión sino cambiarían de localia con Atenas)

Sportivo Rivadavia vs. Juventud Zondina | Cancha: Rivadavia

Colón Junior vs. Unión | Cancha: Colón Junior

San Lorenzo vs. Marquesado | Cancha: San Lorenzo

Domingo 20 de Febrero| 14.30 Cuarta División / 17 Primera División

Carpintería vs. 9 de Julio | Cancha: Carpinteria

Villa Obrera vs. Sp. Desamparados | Cancha: Sportivo Rivadavia

Aberastain vs. Peñarol | Cancha: Peñarol (Aberastain cambia localía por refacciones en su estadio)

Miércoles 23 de Febrero | 14.30 Cuarta División / 17 Primera División

Trinidad vs. San Martin | Cancha: Trinidad

Alianza vs. Juventud Unida | Cancha: Alianza

- Suspendido: Sportivo Del Bono vs. Sarmiento