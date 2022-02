Práctica de fútbol y presentación: el uno a uno de los refuerzos de Peñarol

Peñarol arma el equipo. Todavía resta para el comienzo del Federal A. Lo que ahora está en la mente de Cristian Bove son los 32avos de final de la Copa Argentina, en la que tendrá que enfrentar a Colon de Santa Fe el 1 de marzo en el Estadio Único de San Nicolás de los Arroyos, en Buenos Aires, a las 21.30hs. Esta tarde se realizó la primera práctica formal: el uno a uno de los refuerzos que llegaron a Chimbas.

Para completar los 11 días que el Club Sportivo Peñarol lleva de pretemporada, este viernes a las 17 se realizó la primera práctica de fútbol en la cancha principal pensando tanto en el comienzo del campeonato de ascenso, como en la cercana participación en el torneo organizado por la Asociación del Fútbol Argentino.

La práctica duró una 1 hora 30 minutos. Los jugadores a cargo del DT Bove -quien se encuentra atravesando su segundo ciclo en la institución- y "Cuca" Herrera, el ayudante de campo, realizaron una entrada en calor a cargo del profe Jonathan Aballay y posterior a eso se dividieron las pecheras para la primera práctica de fútbol.

El DT del Bohemio le contó a Tiempo de San Juan que por el momento no hay amistosos en puerta, y que se encuentran trabajando a la espera de sumar más refuerzos. La práctica de mañana consiste en ir a la arena por la mañana para continuar con la parte física. Ramiro Alderete, lateral derecho, es baja por algunos días tras sufrir una lesión en su mano durante la práctica de este viernes.

EL UNO POR UNO DE LOS REFUERZOS

Lucas Andres Saucedo (33), volante. Proveniente de San Martín (Mza).

César Nicolás More (32), lateral izquierdo. Proveniente de Chaco For Ever.

Agustín Quiroz (22), arquero. Proveniente de Brown de Adrogué.

Leonardo Corti (41), arquero. Proveniente de San Martín (San Juan)

Ignacio Heim (22), volante por izquierda/derecha. Proveniente de Brown de Adrogué.

Matías Rodríguez (23), marcador central. Proveniente de Brown de Adrogué.

Juan Pablo Varona, volante mixto. Proveniente de Huracán Las Heras.

Maximiliano Ozurak, (30), delantero. Proveniente de Chaco For Ever.

Agustín Paredes (20), lateral derecho. Proveniente de Newell's Old Boys.

LA CARA DE PEÑAROL

Cristian Bove y Edgardo "Cuca" Herrera son los que van a comandar Peñarol en el Federal A. El cordobés, tras asumir su segundo ciclo en la institución y el ayudante sanjuanino que ya estuvo al frente del equipo la temporada pasada, trabajarán juntos para llegar al ascenso. Jonathan Aballay es el Preparador Físico, Leonardo Ávila, el entrenador de arqueros y completando, Rodrigo Morales, el Kinesiólogo.