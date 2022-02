La Scaloneta, un viaje de egresados

Luego de varios años de quedar a las puertas de conseguir un título y caer en la final, como en el Mundial 2014 y las Copas Américas 2015 y 2016, la Selección Argentina finalmente logró cortar la mala racha en 2021 y se coronó campeón de la Copa América en Brasil ante el anfitrión y en el Maracaná, lo que provocó una locura por la Scaloneta que le llega a los jugadores, y así lo explicó Alejandro Gómez.

El Papu, que no participó de la Copa América 2019, ya con Lionel Scaloni, con sus buenos rendimientos primero en Atalanta y ahora en Sevilla, es una fija en las convocatorias. "Lo que pasó con la Selección no tiene precio, todos los que estamos hoy lo pensamos así. Haber ganado la Copa América no lo equipara ni todo el dinero del mundo. Es lo máximo, lo que cualquier chico aspira cuando empieza a jugar al fútbol. Este grupo tiene un sentido de pertenencia tremendo hacia el país. Se creó un clima y una conexión con la gente que hacía tiempo que no se veía", declaró en el podcast La Selecta.

Además, se refirió a la unión del grupo. "Cuando nos reencontramos en Madrid antes de tomar el avión ya te pica el bichito. Y cuando vamos llegando a Buenos Aires te agarra algo, ya te sentís distinto. Son diez días que los vivís como si fueran los últimos, porque no sabés cuando se puede terminar. Si pudiéramos no dormir, no dormiríamos. Cada minuto lo vivimos al mil por ciento. Queremos disfrutar. Cuando nos tenemos que despedir en el aeropuerto, cada uno se va a su club y te queda un vacío sentimental. Cuando se corta es un puñal al corazón", expresó luego. "Si hubiésemos perdido la Copa América tal vez llovían críticas. Lo que tratamos es mantener una línea y hacer las cosas como venimos haciendo desde el día 1 del proceso Scaloni. Queremos conectar con la gente, que se identifiquen con la Selección. Hace mucho que el equipo viene bien, tenés todo a favor. La gente está contenta, te aplaude, no tenés presión, es todo positivo", agregó