Periodistas sanjuaninos palpitan el Giro del Sol y dan sus candidatos

Desde las 22 de este viernes con cita en El Pinar, se lanza el Prólogo de una nueva edición del Giro del Sol. Son un total de 19 equipos pertenecientes a San Juan, de otras provincias y de la Fundación Recapi (Colombia). Periodistas locales dieron su pálpito sobre quién se puede quedar con el primer y segundo lugar: hay un favorito y que se lleva la elección unánime, mientras que el segundo pelea lugares entre varios.

Tiempo de San Juan consultó a reconocidos periodistas que siguen a fondo el ciclismo de nuestra provincia y ellos dieron su "corazonada" sobre los posibles pedaleros que se pueden quedar con el Giro.

• Nestor Cano - Radio La Voz

"Estamos en presencia de una carrera muy linda y con varios candidatos. Sin dudas que por la Agrupación Virgen de Fátima es Nico Tivani, que está en un momento realmente bárbaro y que se defiende embalando y en la crono. Del SEP, Dotti es un gran candidato, hace muy bien la crono. Mauro Richeze llega en un nivel muy bueno y tiene el apoyo de su hermano. No hay que olvidarse de Fredes que está en un buen equipo, que se defiende bien embalando y en la crono. Me parece que entre ellos está el podio"

• Roxana Mangue - Radio Sports

"Creo que se puede dividir en 3 opciones de nivel. Por un lado Dotti- NicolásTivani; Fredes-Rosa y M.Richeze. Segundo: Navarrete-Quirsi -G Tivani - Contreras- Rodríguez y Leo Cobarrubia y por último, pienso que esta opción se puede dar una gran variedad de ciclistas que pueden estar en un corte mañana (con la etapa de la Difunta Correa, con inicio y final en el autódromo El Villicum) colocando a cada uno de cada equipo donde no estén los candidatos, ahí pueden hacer diferencia que les servirá para la crono y de allí de ese grupo seleccionado puede salir el ganador. Pero obviamente es que a todos los acompañe el factor de suerte".

• Yesica Di Carlo - Fotógrafa

"Mauro (Richeze) es el último ganador del finde pasado ,una carrera dura como la difunta que se le nota que levantó nivel y está para dar pelea a la hora de definir un sprint. Acá en el Giro tenemos etapa dura también y una contrarreloj que no creo que marque la diferencia porque la última etapa vale y tiene bonificación doble, y quizás ahí esté la definición. Nico está en su mejor momento, hasta ahora es el ciclista más ganador de la temporada y conoce el Villicum, que es donde se va definir. Quizás el equipo de Nico tenga su táctica de carrera y su candidato, pero las carreras se definen en la ruta y sobre la meta todo puede ser. La Agrupación tiene a Gerardo Tivani y Ricardo Escuela que definen muy bien también".

• Claudio Bonomo - Radio Sports

"Hay cinco que son candidatos siempre a donde vayan. Tiene mucho que ver como funciona el equipo. Obviamente hay que mirar el momento muy bueno que está teniendo Nicolás Tivani, que se está preparando para la vuelta pero puede cambiar un poco el objetivo ahora para tratar de ganarlo. Mauro Richeze también está en un gran nivel, la incorporación del hermano (Maxi) le va a venir muy bien. No hay que descuidarse con Laureano Rosas que está personalmente bien al igual que Fredes y Dotti. Siempre tengo esos candidatos: Mauro Richeze; Nico Tivani; y creo que entre Dotti y Rosas puede estar el otro".

• Adrián Rebolla - Fotógrafo de Deportes al Plato

"Hay que ver la temporada, pero por candidato natural está Nicolás Tivani, en el equipo de Chimbas están los Richeze. Dotti que maneja muy bien la crono, Leonardo Cobarrubia por el performance que está teniendo en la temporada. Son dos carreras de ruta abierta y con terminación en el Villicum. Puede pasar cualquier cosa, pero la etapa que va a decidir es la etapa crono".

• Carlos Mangue - Periodista de La Voz

"Candidatos hay muchísimos. la temporada está muy pareja. hoy no es como temporadas atrás que siempre había un referente, hoy no pasa. Tenemos dos carreras de etapas duras, la Difunta, hay que ir a los diques, para colmo hay una crono. Nico Tivani es un gran candidato, por lo que es Tivani. Y por lo que demostró en los últimos tiempo, es ganador. Mauro Richeze y Laureano Rosas son hombres que hacen bien la crono que se definen bien en la montaña, de etapas duras. Yo no tengo preferencias, para mi ellos son candidatos. En cada equipo hay uno favorito. La carrera hay que correrla".

El Giro del Sol inicia esta noche

El Giro dará comienzo este viernes con el Prólogo en El Pinar, desde las 22hs, y continuará el sábado con la etapa de la Difunta Correa, con inicio y final en el autódromo El Villicum. El domingo habrá doble acción: por la mañana habrá contrarreloj en la Avenida de Circunvalación y por la tarde, la última etapa con recorrido por los diques sanjuaninos y cierre en El Villicum.