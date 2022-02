Nesman, el joven basquetbolista que fue convocado a la preselección argentina

Santiago Nesman tiene 17 años y en su corta carrera como basquetbolista ya pasó por 2 Juegos Binacionales con la Selección Sanjuanina. Actualmente integra el plantel de Jáchal Básquet Club en la Liga Argentina. Se enteró por su padre que había sido preseleccionado Sub 18 y ahora deberá viajar dentro de pocos días para sumarse al plantel Albiceleste.

"La noticia llegó por mi papá. Él me empezó a llamar cuando estaba por entrenar y me dijo que había sido convocado. Me siento muy emocionado", comentó el juvenil a Tiempo de San Juan.

El jugador inició en el mundo del básquet en el Club Inca Huasi Basquet y luego continuó su carrera en Ausonia. Su buen desempeño en estos clubes lo hizo codearse entre los mejores de la provincia y así disputar dos Juegos Binacionales con la Selección Sanjuanina: en 2019 se consagró campeón y en el 2021 se quedó con el segundo lugar, al perder la final con San Luis. Y hace pocos meses, pertenece al plantel jachallero.

En las últimas horas le llegó la citación a la preselección argentina y deberá viajar a La Rioja para entrenarse con el plantel del 3 al 18 de enero. A la lista la integran aproximadamente 36 chicos de categorías 2004, 2005 y 2006.

"Cuando se enteraron en el club me felicitaron los dirigentes, los dirigentes el club y estoy muy emocionado por este llamado a la preselección y espero dar lo mejor y ver la posibilidad si puedo estar entre los18", comentó Nesman.

EL OBJETIVO DE SANTIAGO

La meta fue entrar y estar en la lista, ahora lo principal para el joven basquetbolista es quedar en la selección final de jugadores, y poder formar parte del plantel que jugara el Sudamericano, que se desarrollará en Venezuela, más precisamente en la ciudad de Caracas. La competencia se llevará a cabo del 21 al 26 de marzo. Este torneo será clasificatorio para el FIBA Américas (del 6 al 12 de junio), la instancia previa al Mundial U19 del 2023.