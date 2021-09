Neymar, en el ojo de la tormenta por su estado físico

La alegría es argentina. Hace mucho tiempo que los problemas no estaban en donde dicen ser el país más feliz del continente. Leo Messi es más perfecto que nunca (si ahora hasta canta el himno a los gritos) y Neymar pasó a ser un gordito simpaticón. Al menos eso es lo que dicen en Brasil. Desde este lado, a pesar de estar subidos a la Scaloneta, el respeto por el astro brasileño es total. Pero no parecería ocurrir lo mismo en su tierra natal. Ni siquiera los siete triunfos al hilo en las Eliminatorias le dan algo de calma al equipo de Tite, que desfila hacia Qatar 2022: que gana pero no convence, que ven al 10 con varios kilos de más, que Richarlison se la pasa boqueando a los rivales de turno y que el DT no hace bien los cambios. Todo, claro, en el contexto de la reciente final de Copa América perdida a manos de la Selección y a pocas horas de un nuevo clásico sudamericano.

En este clima se jugará este domingo, esta vez por Eliminatorias. El primero desde el Maracanazo, en otro duelo que podría mantener abierta la herida que tiene el clásico rival. Es extraño lo que les está pasando. No hay feeling con la Verdemarela ni con sus jugadores. No contagian como sí lo hacen los nuestros. Los de la Premier, con el aval de la Confederación, se quedaron en Inglaterra por la negativa de la competencia a cederlos mientras los argentinos se tomaron el primer avión y poco les importa las posibles consecuencias. Más allá de lo burocrático, son detalles que terminan inclinando la balanza...

Consumado el 1-0 de Brasil a Chile en Santiago, el sentimiento no fue de alegría por seguir primero y con puntaje ideal de cara al Mundial. Es cierto que el Scratch no brilló, pero se llevó un triunfazo con ausencias de peso como Alisson, Éderson (atajó Weverton, el tercer arquero), Thiago Silva, Fred, Richarlison y Gabriel Jesus. Las críticas le llovieron a Neymar por algunas fotos en las que se lo ve con algo de sobrepeso. Ex jugadores y periodistas le dieron con todo al símbolo del equipo por su supuesto mal estado físico. El 10 respondió vía Instagram y avivó más el fuego. ”¿Jugamos bien? ¡No! ¿Ganamos? ¡Sí! Entonces, a joderse. Sigue el baile. Seguimos haciendo historia”, desafió en un mismo mensaje que también decía: “La camiseta era G (grande). Yo ya estoy en mi peso. Para el próximo partido pido una M (medium)”.

Fuente: Olé