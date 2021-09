Entre la Boero y los fierros, el joven piloto que sueña con el automovilismo grande

Su vida es igual de acelerada como cuando le toca subirse al karting. Los fines de semana se la pasa en aviones, autódromos, entre boxes. De lunes a viernes, sin bajar el ritmo, las exigencias se trasladan al aula de la Escuela Ingeniero Rogelio Boero, donde cursa 3er año y 23 materias. “A veces es cansador, pero me gusta. Trato de cumplir con todo, con los deberes, con los trabajos prácticos y mi actividad en el karting”, señala Joaquín Naranjo desde el taller mecánico que tiene la institución educativa, su lugar favorito de todo el edificio.

Un trajín o estilo de vida que se mantiene desde hace siete años, cuando empezó a incursionar en el mundo de los fierros. En 2014 empezó a viajar a La Rioja para disputar sus primeras competencias. Ya con 9 años eligió Córdoba para seguir soñando a lo grande. Allí integró el equipo de “Pancho” Vicente, el mentor de José María "Pechito” López.

“Muchas veces me pasó de viajar un domingo y al otro día tener una lección oral. Prácticamente no dormía porque estudiaba en pleno viaje. Ni hablar de los miércoles, cuando me voy de casa a las 7 de la mañana y vuelvo a la noche porque también curso inglés. Es duro. Ser deportista no me da ventajas, debo cumplir como un alumno más”, cuenta.

Joaquín cursa 3er año en la prestigiosa Escuela Boero, el semillero sanjuanino de oficios que cuenta con casi 2.300 alumnos. Estar allí le permite poder pasar tiempo en el taller mecánico, donde aprende y se perfecciona sobre su gran pasión: los autos. “Es lo que quise desde que entré a la escuela. Sirve muchísimo en todo lo que tiene que ver el karting. La física se usa mucho en el karting y la posición de la butaca, porque cambia mucho el manejo del vehículo. La escuela ayuda mucho a entender de qué manera podemos trabajar dentro del auto, como está compuesto el motor y qué fallas pueden surgir en la carrera. Es una gran ventaja”, dice.

Mientras encara su última etapa antes de ingresar a la especialidad de Automotores, Joaquín vive un momento soñado en el deporte motor: este fin de semana, en el marco de la visita del Súper TC2000 al autódromo El Villicum, fue confirmado para probar con un auto de Fórmula Renault 2.0. “Siempre veía a la categoría en El Zonda y pensaba que era un sueño. Siempre quise estar ahí y hoy estoy cerca, cumpliendo ese sueño de a poco. Hasta que llegue ese día va a ser una espera interminable”, confiesa.

Lo prueba será el próximo 8 de octubre en el autódromo Oscar Cabalén, de la mano del equipo Gabriel Werner Competición. De cumplir con las expectativas, el próximo año estará dando un salto enorme en su carrera deportiva. Así también San Juan podrá contar con un deportista local en casi todas las categorías del automovilismo argentino. “Será un gran desafío”, cierra Joaquín Naranjo.