Por qué los arqueros de Boca Juniors se entrenaron con gafas oscuras en la última práctica

El ambiente en el Centro de Entrenamiento que Boca posee en Ezeiza es óptimo luego de la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino (la primera por la copa nacional). Haber eliminado a River por segunda vez consecutiva (la anterior fue por los cuartos de la Copa de la Liga pasada) hizo respirar paz y tranquilidad a un plantel que igualmente no se relaja porque tiene trabajo en el campeonato doméstico. Agustín Rossi, una de las figuras, lució un particular look con gafas negras en la última práctica. ¿A qué se debió?

No, no es que el ex Lanús y Chacarita quisiera posar para las cámaras por haber sido uno de los destacados del equipo dirigido por Miguel Ángel Russo el miércoles pasado, sino que estos anteojos oscuros especiales sirven para optimizar su rendimiento bajo los tres palos. Tanto él como Javier García se los probaron para atajar en el último ensayo de cara al duelo del domingo frente a Argentinos Juniors (desde las 18 en la Bombonera) por la quinta jornada del torneo local.

Estas gafas estreboscópicos sirven para mejorar la actividad sensorial frente a los estímulos de juego y son utilizados desde hace años en diferentes deportes de alto nivel. El cristal oscurecido de los lentes bloquean parcialmente la visión de quien los utilice en breves intervalos de tiempo. Esto beneficia al poder de reacción de los arqueros, que ponen en uso sus reflejos en cada uno de los encuentros. En los futbolistas de elite la concentración y velocidad de reacción son vitales para aventajar al rival, es por eso que este entrenamiento cerebral que ayuda a la memoria visual se implementó en Boca a través del cuerpo técnico que tiene a Fernando Gayoso como entrenador de arqueros.

Esta tecnología ya había sido implementada por River hace algún tiempo durante una pretemporada realizada en el exterior. Además, equipos de todo el mundo y hasta seleccionados nacionales se mostraron con estos particulares anteojos que potencian las cualidades de los arqueros pero también pueden ser implementados en los jugadores de campo.

BOCA PIENSA EN EL TORNEO

Después de quedar afuera de la Libertadores en la polémica serie de octavos de final ante Atlético Mineiro y a la espera de la confirmación de la fecha para el duelo de cuartos por la Copa Argentina ante Patronato de Paraná, el Xeneize se presentará contra Argentinos Juniors este domingo con la misión de levantar cabeza en un campeonato local en el que todavía no sumó triunfos (apenas empató con Unión en Santa Fe, Banfield de visitante y Talleres en Córdoba, más la derrota con San Lorenzo en la Bombonera).

Además de intentar sumarse a la pelea por el título como su historia manda, en Boca tienen claro que será vital sumar puntos para meterse entre los tres primeros de la tabla anual (hoy está décimo a 4 puntos), que se clasificarán a la Libertadores 2022. La otra alternativa para sellar su boleto es siendo campeón de este torneo (Colón de Santa Fe e acreditó una plaza como campeón de la última Copa de la Liga) y el tercer camino es a través de la Copa Argentina.

