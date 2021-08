La emoción de la única sanjuanina que llegó a Las Leonas: “Las chicas lo dejaron todo”

"Estoy muy emocionada, estos Juegos Olímpicos me tienen muy conmovida”, expresó Cecilia del Carril, quien madrugó este miércoles para alentar al equipo que alguna vez integró. La jugadora de la UNSJ es la única sanjuanina que llegó a integrar el plantel de “Las Leonas”. Ahora, casi 15 años después, festeja como propio el triunfo y clasificación a la final del combinado dirigido por Carlos “Chapa” Retegui.

“He seguido todos los partidos, incluso los de otras selecciones. La verdad es que estoy muy contenta, sobre todo por el momento que está viviendo hoy el país. Veníamos mal en todos los deportes y ahora en el hockey se pudo. Las chicas lo dejaron todo”, comentó la hockista, quien fue parte de la consagración argentina en los Juegos Panamericanos de 2003, podio que permitió la clasificación a los Juegos Olímpicos de Atenas.

“El equipo arrancó mal, pero por suerte fue un torneo largo y se repusieron. Fueron de menor a mayor. Con India fue un partido muy parejo, ellas me sorprendieron, me parecieron muy duras. Fue sin dudas un partido muy parejo, y las chicas no perdieron la calma”, comentó.

Del Carril, quien fue compañera de Delfina Merino y Belén Succi, comentó que “hay un equipo con experiencia y juventud. Si bien costó encontrarse por el tema de la pandemia, jugaron muy bien este torneo. Valentina Raposo, la más joven del equipo, me sorprendió y me copó como jugadora. La defensa, una seguridad tremenda, solo hubo un error. Hay equipo, un gran futuro”.

Ahora se viene Países Bajos, que vapuleó en la otra semifinal a Gran Bretaña por 5-1. “Ellas son de otro planeta, siempre están en la final o en el podio. Allá el deporte predilecto es el hockey sobre césped. Es complicado, pero el equipo va a darlo todo”, anticipó la experimentada hockista.

