El sanjuanino Mateo Maldonado se embarca a su mayor desafío: el Mundial de Vela

Con sus 18 años, Mateo Maldonado ya es un experimentado en viajes internacionales y en el desenvolvimiento personal en el extranjero, donde se las arregla para comunicarse en los diferentes países que visita en competencia. Ahora el destino es Polonia para participar del Mundial U21 de Clase Laser.

El sanjuanino, deportista del Programa Alto Rendimiento de la Secretaría de Deportes, partió hoy desde Ezeiza para hacer escala en Amsterdam, Países Bajos. Desde allí, trasbordo a Gdansk, en Polonia, donde los esperará un entrenador contratado por la Federación Argentina de Yachting (FAY), ya que su entrenador, Johnny Mc Call, no pudo viajar por temas presupuestarios. Una vez llegado al aeropuerto de Gdansk, junto a su entrenador en Polonia, viajará vía carretera a Gdynia, sede del campeonato Mundial, y donde Mateo entrenará en estos días previos al inicio de la competencia, prevista para el 20 al 27 de Agosto y que cuenta con 190 participantes de 36 naciones.

Mateo estuvo trabajando en nuestra provincia en periodo de pandemia en la forma física bajo las órdenes de Silvia Maldonado con trabajo en pileta y con Gustavo Milla en gimnasio. Realmente llega muy bien físicamente a este campeonato, pero no mucho en regata, ya que no se han realizado competencias. Previo a su viaje a Polonia, trabajó en el CeNARD en Buenos Aires con el entrenamiento en Vela que realizó con Johnny Mc Call y con otro argentino, actual Campeón Mundial Sub 21, Juampi Cardozo, pero este finalmente no pudo viajar y es solo el sanjuanino el único representante argentino en la contienda Mundial. Recordemos que con 18 años, Mateo da una ventaja de tres años ya que el Mundial es U21.

Es el primer Mundial de Mateo en U21, ya que hasta el momento viene disputando competencias U19, como lo son los Mundiales de Canadá y Alemania, junto al Sudamericano en Perú en el 2019, donde el sanjuanino se corona campeón. Este ascenso de categoría demanda la utilización de una vela más grande, ya que anteriormente venía corriendo con vela radial para competencias U19. Por ello la importancia de los entrenamientos previos en Buenos Aires en la convocatoria de la selección Argentina, donde comenzó a entrenar con vela grande.

Una vez llegado a Gdansk, el campeón sudamericano comenzará a entrenar con el entrenador asignado por la FAY, ya que tendrá unos días de práctica antes del inicio del campeonato programado para el 20, y así contar con unos días de adaptación para conocer el lugar de la competencia, las corrientes, las olas, y las condiciones propias de este lugar.

Últimos días de ansiedad para Mateo Maldonado, que está próximo a disputar su tercer mundial y en vistas a su gran objetivo: los Juegos Olímpicos de París 2024.

Fuente: Sí San Juan