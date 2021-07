Flor Felamini, una campeona empedernida

Un título y una celebración más. Con otra camiseta, como una auténtica campeona empedernida, Florencia Felamini acaba de dar otra vuelta olímpica. Ya no lleva la cuenta de los títulos que conquistó en sus 23 años de vida, pero esta vez alcanzó la gloria con el Benfica y en suelo europeo, cumpliendo así uno de los tantos momentos que soñó con en el stick y la bocha.

La sanjuanina, que atraviesa su primera temporada en el Viejo Continente, se consagró campeona nacional en Portugal tras vencer al Sporting por 8-5, en el tercer partido de la final. Mucho tuvo que ver su estupenda actuación en el último encuentro, en el que convirtió cuatro goles para su equipo. En los otros dos partidos marcó otros dos tantos.

“Haber jugado una final contra el clásico rival y haberles ganado fue realmente hermoso. Sporting tenía un equipazo, dieron pelea hasta el último minuto, no nos la hicieron fácil. Estoy muy contenta porque conseguimos aquello que estuvimos trabajando todo el año”, comentó Felamini a Tiempo de San Juan.

Sin público, con protocolos, en el pabellón João Rocha la sanjuanina y el Benfica retomaron su hegemonía en el campeonato nacional con el octavo título consecutivo. “Las finales se vivieron con mucha emoción. Si bien no pudimos tener público, por razones obvias, siempre tuvimos el apoyo de toda la gente. Se vivió como una verdadera final. Nosotras entramos concentradas, al cien por cien, y dejamos todo en la cancha”, agregó.

“Fue muy difícil acostumbrarme al hockey del Benfica. Acá juegan rapidísimo, un ida y vuelta constante, y no estaba acostumbrada a eso. Gracias a mis compañeras y el cuerpo técnico pude adaptarme bien”.

Felamini convirtió seis goles en las tres finales que disputó su equipo con el Sporting, pero no lleva la cuenta de los tantos que marcó a lo largo del campeonato. “Se siente realmente lindo, se me abrió el arco gracias a Dios. Pero si no fuese por mis compañeras, no sé si haría tantos goles. Yo lo que quería era ganar. Si hacía goles, mucho mejor”, apuntó.

Con apenas 8 años Florencia Felamini ya daba qué hablar. Al principio, en su paso fugaz por Concepción Patín Club, subió al podio en las categorías infantiles, y cuando llegó a UVT, tres años después, otra vez empezó a hacer de las suyas sumando decenas de títulos: entre ellos, campeonatos argentinos y también locales.

En 2012 debutó en la división mayor con apenas 14 años. Más tarde fue parte del Oficial que coronó como campeonas a la Primera femenina de la UVT. Después regresó al CPC y, ya consolidada, no se cansó de ganar: Apertura y Clausura local, Torneo Vendimia, Sudamamericano y Liga A1, además del Panamericano que conquistó con la Selección Argentina, figuran en su currículum. Pero la alegría más importante tuvo que ver con la Copa Intercontinental que logró con sus compañeras en el Aldo Cantoni, ante el Gijón de España.

Ahora, con el Benfica, quiere seguir por la misma senda. Sobre todo, pensando en los compromisos que se vienen con su club como con la Selección Argentina. “Venir a Portugal ha sido muy importante para mi crecimiento porque me rocé con jugadoras internacionales, de las mejores. Ya tuve la oportunidad de jugar Liga Europea y es algo muy lindo. Puedo decir que crecí desde el primer día. El Benfica me ayudó muchísimo a ser la jugadora que soy hoy”, cerró.