Giménez, el hincha que se transformó en goleador del club de sus amores: "Los goles se disfrutan el doble"

Matías Giménez Rojas tenía apenas tres años en sus primeras visitas al Hilario Sánchez. Acompañado de su papá, abuelos y primos, a temprana edad ya empezaba a transpirar la camiseta verdinegra desde una de las tribunas del estadio de Concepción. Más tarde volvió al club para integrar las categorías inferiores, después de un corto paso por el SEC, y no se fue más. Hoy, con 22 años, aquel niño que saltaba al ritmo de la hinchada del Pueblo Viejo se transformó en el goleador del equipo mayor en la Primera Nacional. Un diamante en bruto de bajo perfil, que "no se las cree" y que ya está en el radar de varios equipos.

Oriundo de Rawson, al límite con Pocito, de pequeño ya sabía que el fútbol y el Verdinegro eran lo suyo. "De muy chico voy a la cancha de San Martín, de los tres años. Ahora convertir goles en el mismo estadio al que iba de niño es algo lindo, me trae muchos recuerdos. Los goles se disfrutan el doble, sobre todo cuando uno llega a la casa y se acuerda de todo eso", dice el joven delantero.

Giménez convirtió los dos goles de la victoria frente a Atlético Rafaela, el fin de semana pasado en Santa Fe. Los dos tantos sirvieron para que el equipo que conduce Luigi Villalba se reencontrara con la victoria después de ocho encuentros, con empates y derrotas en el medio. "Fue duro, sin dudas. Pero sabíamos que estábamos haciendo bien las cosas, sabíamos que trabajando íbamos a revertir la situación e íbamos a sacar esto adelante. Seguimos convencidos de eso. Por ahí se hacía más difícil ver que éramos superiores al equipo rival y después terminábamos perdiendo o empatando. Eso fue un golpe, pero trabajábamos y seguíamos convencidos de que estábamos haciendo las cosas bien", comenta.

Los goles, además, potenciaron su cuenta personal. El chico que llegó al plantel profesional de la mano de Rubén Forestello en 2019, hoy lleva seis goles en la actual temporada de la Primera Nacional y es el máximo artillero del equipo, por delante del experimentado Ezequiel Rescaldani y Lucas Campana, que ya no está en el club. "Estoy feliz por los goles, pero más por ayudar al equipo para que se quede con esa victoria que tanto necesitábamos. Los goles sirven para aportar y estoy feliz por eso. No siento presión en que tengo que hacer goles, sino en hacer lo necesario para ayudar a los compañeros", expresa.

El delantero sanjuanino confiesa que vio las repeticiones de los últimos goles una y otra vez, pero apunta que todavía hay mucho por mejorar y crecer. "Prefiero mantener los pies sobre la tierra, no creerme tanto. Diariamente pienso en seguir trabajando, mejorando. Todavía soy chico y tengo mucho que aprender. Hoy en día pienso en eso, en escuchar a los más grandes y seguir aprendiendo", agrega.

Para Giménez está San Martín y después San Martín. A pesar de haber logrado una marca histórica, porque desde 2008 un sanjuanino no llegaba a los seis goles en una misma temporada (dato del periodista Cristofer Díaz), el futbolista rawsino piensa en el grupo más que en lo individual. "En lo personal uno siempre intenta hacer lo mejor que puede, ya sea haciendo goles o con una asistencia o recuperando una pelota importante", dice. Y cierra: "La victoria fue algo muy lindo, algo que necesitábamos mucho como grupo. Veníamos haciendo las cosas bien y sabíamos que en cualquier momento iba a llegar. Por suerte llegó y esperamos seguir con esta misma racha".

Giménez, ¿en el radar de otros equipos?

Desde hace rato se viene rumoreando el interés de varios equipos de afuera sobre Matías Giménez. Se habla de un club de la MLS y hasta de Unión de Santa Fe, hoy en Primera División. Al respecto, el jugador respondió: "Son rumores, no hay nada concreto, nada que me haya llegado. No le doy bola a esos rumores, sigo enfocado en San Martín".

Legión sanjuanina en San Martín

Tras la salida de Nicolás Pelaitay, Matías Giménez y Francisco Álvarez son los únicos futbolistas locales en el once titular de Luigi Villalba. Sin embargo, detrás aparecen Franco Aguirre, Leandro Regalado y Nahuel Tejada, quienes estuvieron en los últimos encuentros en el banco de suplente y son parte del futuro del club. "Me pone feliz ver a tantos sanjuaninos en el equipo. Hace mucho tiempo no pasaba y de a poquito nos vamos sumando, es lindo. Eso le da esperanza a los más chicos, es un claro mensaje de que hay que seguir para adelante y no hay que bajar los brazos. Ojalá haya más sanjuaninos en el plantel mayor", manifiesta el delantero.