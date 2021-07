Tiene 12 años y corre en el Superbike: la historia del piloto sanjuanino más joven del motociclismo

Juan Elías Mora es un niño como cualquier otro, pero no tanto. Juega con amigos, se divierte con la play y cursa online o presencial su primer año de la Secundaria. Pero casi todos los fines de semana, a diferencia del resto, se sube a una moto 250cc para disfrutar de su gran pasión: el motociclismo de velocidad. Una práctica que empezó como hobby y hace días lo convirtió en el sanjuanino más joven en debutar en el Superbike Argentino. Tiene apenas 12 años, pero nada lo detiene.

Su debut en la máxima categoría argentina se dio el fin de semana pasado, nada menos que en un autódromo con historia como el Oscar y Juan Gálvez. Lo hizo en la divisional MotoAR 3, donde se produjeron otros debuts sorprendentes como el del santafecino Benjamín Peralta, de solo 10 años. "Fue una experiencia muy linda. El autódromo y el evento me gustó mucho. Si bien para nosotros es normal correr a esa edad, es claro que para otros no es así", comentó el joven a Tiempo de San Juan.

Juan Elías se metió entre los diez primeros en los entrenamientos y clasificación. Pero en la carrera, en la vuelta tres tuvo que abandonar por una caída que afortunadamente no dejaron consecuencias físicas. Aún así, marcó un hito local por su edad y lo que logró dentro de las pistas, a casi 170 kilómetros por hora.

El joven deportista lleva apenas unos meses en la disciplina. Si bien sus padres Mauricio y Daniela son aficionados a los fierros, su papá de hecho fue hasta piloto del Zonal Cuyano, todo empezó de la mano de su hermano Facundo. El mayor de los Mora corre desde hace un tiempo y actualmente está instalado en Brasil, donde participa del prestigioso campeonato Yamalube Blu Cru Cup. "Me empezó a gustar esto cuando lo vi a mi hermano correr. Automáticamente quise probar. Él me habló y me dio muchos consejos, sobre todo que arrancara tranquilo", comentó.

En mayo pasado hizo su debut en el Campeonato Sanjuanino de Velocidad en la categoría 250cc. Y pese a las restricciones por el coronavirus que provocaron el parate de la actividad y pocos entrenamientos, continuó atado a la ilusión de volver a las pistas. En este contexto apareció Moscatello Team, que ya le había abierto las puertas a su hermano y esta vez había decidido apoyarlo a él.

"El motociclismo me genera diversión, emoción y pasión. Yo soy un niño común, que va a la escuela, que estudia y juega, pero ahora soy consciente que se vienen cambios por los viajes y todo el esfuerzo que eso implica. Yo quiero seguir en este deporte, correr en Brasil y algún día compartir pista con mi hermano. Si me va bien, espero que todo se pueda cumplir", cerró Juan Elías.

El aguante de la familia

Los padres del joven piloto tuvieron que firmar un permiso especial, mediante escribano, para que pueda correr en el Superbike. Ya lo habían hecho con Facundo hace unos años atrás y esta vez debían repetirlo. "La primera vez me costó mucho, pero con Juan Elías ya fui dispuesta a firmar más tranquila. Lo tomo como cosas que nosotros no pudimos hacer y ellos sí, así que hay que apoyarlos. Los hijos crecen, se van y nosotros como padres tenemos que apoyarlos en el deporte que ellos eligieron. Es importante poder darles esa oportunidad", comentó Daniela, la mamá.

Identifíquese

Nombre completo: Juan Elías Mora

Fecha de nacimiento: 19 de julio de 2009

Estudios: 1° año Colegio Luján

Hermanos: Abril y Facundo Mora

Altura: 1,30 mts

Peso: 32 kilos