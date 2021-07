Suspendieron por tiempo indeterminado a dos árbitros que actuaron en el escándalo de Boca-Mineiro

Luego de la polémica por el gol anulado a Boca frente a Atlético Mineiro en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores que terminó en un empate en cero en La Bombonera, la Comisión de Árbitros de la Conmebol decidió hoy suspender por tiempo indeterminado al juez principal, el colombiano Andrés Rojas, y al juez responsable del VAR, el paraguayo Derlis López.

La jugada puntual fue una supuesta falta del delantero de Boca, Norberto Briasco sobre el defensor brasileño, Nathan Silva, quien saltó después de tomar contacto con la pelota y cayó al suelo. Luego Diego “Pulpo” González capturó el rebote y marcó el tanto, que fue invalidado.

López en primera instancia marcó el gol y fue hacia el mediocampo, pero se dio una situación insólita donde los jugadores visitantes le reclamaron antes de querer hacer el saque para continuar con el partido.El entrenador xeneize, Miguel Ángel Russo, acusó a Ignacio Fernández (ex River hoy en Mineiro), de “manejar la situación”.

La incertidumbre duró más de cuatro minutos debido a que no funcionó bien el intercomunicador del VAR con el juez, que cuando logró recibir el aviso fue analizar lo ocurrido al monitor, rodeado de los jugadores de ambos equipos. Luego de ver varias veces la reiteración de la jugada en cámara lenta y desde varios ángulos, consideró que hubo falta de Briasco sobre Silva.

Por su actuación la Comisión de Árbitros de la Conmebol tomó cartas en el asunto y comunicó que fue ahí cuando “las actuaciones del Sr. Andrés Rojas, árbitro principal y el Sr. Derlis López, árbitro del VAR designados para el partido, han sido analizadas técnicamente por esta Comisión, concluyendo que los mismos han incurrido en errores graves en el ejercicio de sus funciones en el desarrollo del partido mencionado precedentemente, puntualmente en la siguiente situación: Anulación del gol”.

La medida que tomaron fue “suspender a los árbitros Andrés Rojas y Derlis López por tiempo indeterminado en el ejercicio de sus funciones en competiciones organizadas por la Conmebol”.

Con la medida tomada por el organismo que regula el fútbol del continente, decidió quitar del VAR del choque entre Flamengo y Defensa y Justicia que se disputará este miércoles a Derlis López, quien quedó marcado por su grave falla en la Bombonera. En su lugar quedó Diego Haro, de Perú.

La Conmebol también publicó esta tarde los audios del VAR donde explican por qué anularon el tanto de Boca. En un principio, y luego de un debate de casi cinco minutos, desde el VAR no percibieron infracción del Pulpo González en su gol. En tanto, respecto a la acción previa de Briasco advirtieron que “puede llegar a desestabilizar”, por eso pidieron “que lo interprete el árbitro”. Andrés Rojas fue a revisar la jugada y a los pocos segundos afirmó: “Cambio de decisión. Lo empuja en el pasto el número 29. Corrijo. Falta a favor del jugador blanco. Lo empuja”.

Tras el partido y en sintonía con las críticas de Russo, el defensor Carlos Izquierdoz, expresó que “el árbitro les dijo 5 veces a los jugadores de ellos que jueguen, que jueguen, que jueguen y no sacaban del medio, entonces no entiendo. Era amonestar y obligarlos a que jueguen y después terminó revisando el VAR, que estábamos todos mirando la pantalla y se veía que no había habido nada, que había sido un contacto pero normal, del fútbol, no hubo ni empujón ni desplazamiento. Y terminó anulando el gol”.

Después del empate sin goles y de toda la controversia, el club xeneize se prepara para su debut en el Torneo de Primera División este viernes a las 19 cuando reciba a Unión de Santa Fe. Mientras que por la Copa Libertadores, la revancha será el próximo martes a partir de las 19:15 en Belo Horizonte.

Fuente: Infobae.