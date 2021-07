Denis, tras la trompada y expulsión: "Me pellizcó y reaccioné así, estuve mal"

“Estoy arrepentido”. Ezequiel Denis, el futbolista de San Martín que salió expulsado por una trompada a un jugador de Barracas, rompió el silencio con Tiempo de San Juan. El jugador verdinegro lamentó lo ocurrido este lunes en el Hilario Sánchez y cargó contra Bruno Cabrera, el volante del equipo rival con el que protagonizó el polémico enfrentamiento.

“Me pellizcó y reaccioné así. Estuve muy mal, estaba enojado porque nos cagaron todo el partido. Hacían tiempo y encima te pegan, y yo reaccioné de esa manera. Estoy arrepentido de lo sucedido, no era la forma y no era mi intención de hacer eso”, apuntó el futbolista.

Denis se sinceró y contó que después del partido vio el video que publicó TyC Sport, que muestra el momento justo en el que le propinó el golpe a la altura del estómago a Cabrera. En este contexto, comentó que “me da vergüenza ver lo que hice, pero en ese momento estaba muy enojado por lo sucedido y por lo que había hecho; pero igual no es manera de solucionar las cosas”.

Ezequiel Denis, delantero de San Martín de San Juan, le dio una piña a Bruno Cabrera, defensor de Barracas, y el árbitro decidió expulsar a los dos jugadores#NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/U0xPm5ndW6 — TyC Sports (@TyCSports) July 12, 2021

Además, se refirió a lo que ocurrió en el túnel, cuando estaba por finalizar el partido: “Cuando voy caminando, el pibe de Barracas viene y me pega una piña de atrás con intención de lastimarme. Gonza Ramírez (el otro expulsado de San Martín por una patada a un rival), que estaba en ese momento ahí, se metió y salió lastimado con un derrame en el ojo”.

A la tensión que generó el cruce entre jugadores, se sumó la derrota por 3-2. San Martín lleva siete partidos sin ganar y se encuentra entre los últimos de la tabla de posiciones. Denis aseguró que el plantel “está dolido” y que "vamos a trabajar mucho más para salir de este momento”. “Estamos convencido de que vamos a salir adelante”, agregó.