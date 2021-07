Agustín Bugallo, de Barreal a los Juegos Olímpicos: "Es un orgullo enorme representar a mi pueblo"

Agustín Bugallo nació y creció 200 kilómetros del Gran San Juan. En una pista ubicada en el corazón de Barreal, con la Cordillera de los Andes como testigo, empezó a dar sus primeros pasos en el hockey sobre césped en el club que fundaron sus padres. Allí estuvo un tiempo, porque en 2012 se sumó a un equipo de Buenos Aires y más tarde comenzó una aventura llamada "Leones", equipo con el que hará historia al representar a su pueblo en los Juegos Olímpicos de Tokio.

"Hace un par de años mi sueño era jugar en el metro y con Mitre pude cumplirlo. De repente todo empezó a crecer y decidí ir a por cada oportunidad que me daba la vida y a estar siempre preparado. Por eso quería mencionarlos y agradecerle a todxs y feliz poder demostrar que no importa de donde seas o si no tenés los mejores elementos. Si realmente deja las excusas y te lo propones todo sale", comentó el hockista en sus redes sociales

"¿De los días más felices de mi vida? Y si, quién lo diría. Este pibe soñaba con jugar en el metropolitano y hoy se prepara para sus primeros JJOO. Es un orgullo enorme representar a mi país, mi provincia, pero principalmente al pueblo y a su gente que me vieron crecer", agregó Bugallo, emocionado.

Agustín debutó en la Selección Argentina Sub 21 en 2016, siendo su primera presentación con la camiseta celeste y blanca. En el 2017 se dio el gusto con 22 años de integrar el plantel de la Selección Mayor, nada menos que en la Liga Mundial que se disputó en Londres. Como si esto fuera poco marcó un gol en un partido en el que derrotaron 10-0 a China.

Bugallo también formó parte del plantel que alcanzó la medalla de oro en los Juegos Odesur desarrollados en el 2018 en Cochabamba, Bolivia. Ese mismo año se desarrolló el Mundial de Mayores en la India, pero su camino llegó hasta cuartos de final donde perdió con Inglaterra. Mientras que en 2019 logró junto a “Los Leones” la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.