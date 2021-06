Tonelotto y los secretos del memorable ascenso de 2007

"No tengo redes sociales, pero mi teléfono explota cada 16 de junio". Desde Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, Luis Francisco Tonelotto atiende a Tiempo de San Juan mientras contesta los mensajes que llegan a WhatsApp de hinchas que, de alguna u otra manera, se la rebuscan para conseguir su teléfono y recordarle el histórico ascenso de 2007. Él lo tiene presente siempre. Habla de hazaña y dice que además de San Martín, ese día "San Juan ascendió a Primera".

-¿Qué recordás de aquel memorable sábado?

-Recuerdo que la noche anterior no pudimos dormir. Había nervios, ansiedad. Siempre nos demorábamos 10 minutos para llegar a la cancha, pero ese día tardamos una hora. Había mucha gente en los alrededores del hotel y en la cancha también. Recuerdo el primer gol (penal) y esa corrida interminable. Se me vinieron todos encima, me costó recuperarme (risas). Después en el segundo tanto, cuando veo que entra la pelota, yo ya sabía que eso era historia. Sabía qué significaba ese gol.

-¿Y post ascenso pudiste por fin conciliar el sueño?

-La verdad que no. Festejamos hasta tarde. En la cancha estuvimos mucho tiempo, después de la invasión de los hinchas tardé dos horas en llegar a los vestuarios. Pero teníamos que estar al otro día en el club, temprano, porque atendíamos a la prensa. Había mucho sueño, pero el ascenso superaba todo. La satisfacción y el orgullo que se sentía, por lograr un objetivo que costó un año, era más grande.

Un día como hoy pero del 2007, San Martín lograba llegar a Primera División por primera vez en su historia, tras vencer a Huracán por 3 a 1. Tonelotto (2) y Brusco anotaron los tantos de la victoria verdinegra.

-¿Conservas algún recuerdo de aquel partido?

-Solo la camiseta del primer gol, que la tengo en un cuadro. De lo demás no quedó nada, me sacaron todo. Me han mandado fotos con los botines y medias que usé en ese partido (risas). Pero me pone orgulloso que esos recuerdos los tengan los hinchas, ellos le dan mayor valor. Tengo una buena afinidad con ellos, guardo los mejores recuerdos.

-¿Te escriben los hinchas cada 16 de junio?

-Siempre, hasta un día antes o un día después me mandan mensajes. Para mi cumpleaños u otras fechas importantes también. No tengo redes, pero consiguen mi número y me escriben. Explota mi teléfono. Me mandan videos o fotos. El hincha de San Martín tiene muy buena memoria. Ese plantel quedó en la historia y la gente lo valora. Siento alegría de quedar en la historia de la institución, no es fácil y nosotros lo conseguimos.

“Yo tengo la ilusión de volver a San Martín en algún momento, de volver y dirigir.

-¿Cuál fue la clave del ascenso a Primera?

-Todas las patas de la mesa estuvieron unidas: hinchas, jugadores, dirigentes y cuerpo técnico. San Martín tenía un plantel con muchos sanjuaninos, muchos de ellos titulares, y tuvo el agregado de futbolistas con experiencia en la categoría, gente que llegamos con una cierta edad y conocíamos el ascenso.

-¿Con qué te quedás de ese histórico triunfo frente a Huracán?

-Es un ascenso que lo tenemos marcado de por vida. Me quedo con el abrazo que nos dimos con los chicos y las anécdotas post ascenso que me cuentan los hinchas. Me escribe un pibe de 20 años, que me dice que estuvo en la cancha con su abuelo cuando era niño. Me muestran tatuajes con mi autógrafo o me cuentan que les pusieron Luis o Francisco a sus hijos. Ese ascenso es el más grande en la historia de San Martín. Fue de película.