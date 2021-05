Tras la renuncia y acusaciones del tesorero, habló Cuevas: "Son todas excusas, acá hay otro trasfondo"

Sigue el escándalo en la Liga Sanjuanina de Fútbol, este miércoles convulsionada por la renuncia de Gerardo Iturrieta, quien está al frente de Tesorería y esuno de los dirigentes importantes de la actual comisión. Ahora el que salió a hablar es Oscar Cuevas, presidente del organismo, quien expresó sentirse "sorprendido" por la situación.

"Me enteré por WhatsApp, donde están todos los presidentes. En el comunicado dice que tiene diferencias conmigo, la verdad no sé. Pero son determinaciones personales, hay que respetarlas", comentó el ex presidente de Peñarol en diálogo con Tiempo de San Juan.

Noticias Relacionadas Escándalo en la Liga Sanjuanina de Fútbol: ola de renuncias y fuerte enojo contra Cuevas

La bomba estalló cuando Iturrieta, el dirigente que dejó la presidencia de Colón Junior para ocupar el puesto de tesorero, presentó su renuncia formal en un grupo de WhatsApp. "Cumplo en informar mi decisión de RENUNCIA (con mayúscula) al cargo de tesorero de la LSF, cargo que me fue otorgado mediante asamblea del día 22/01/21, en el que fui promovido por la mayoría de los clubes que componen esta liga", arranca el texto enviado por el dirigente.

En el comunicado señala que la decisión tiene que ver con "no sentirme parte de las decisiones del andamiaje diario de la institución". Además habla de "toma innecesaria de personal y relaciones arbitrales". Esto último tiene que ver con las siete personas que sumó Cuevas como personal de la Liga Sanjuanina de Fútbol: tres administrativos, dos seguridad, una kinesióloga para árbitros y una secretaria personal.

Consultado por esto, Cuevas explicó que sumó personal para tereas administrativas por la demanda de trámites que tuvieron en las últimas semanas. "¿Dice que fue innecesario? Se realizaron 600 pases entre el fútbol masculino, femenino, futsal e infantiles. Todos estamos trabajando en favor de la Liga. Cada uno tiene su opinión. Pero nosotros debíamos responderle a la mayoría de los clubes. Con más personal, la atención es más fácil, se agiliza todo".

Para el presidente de la Liga, la decisión de Iturrieta tiene "otro trasfondo": "No hemos tomado decisiones grandes. Decir que se va, es su decisión. Pero me parece que es una excusa, que quiere justificar la decisión con eso. Veremos qué dice la mesa, si lo acepta o no. Lo hablaremos con los otros clubes. Acá lo importante es que vamos a trabajar en conjunto con todos los presidentes y clubes. No vamos a hacer diferencia con ninguno".