Uno por uno, así jugó San Martín en una tarde para el olvido

Juan P. Cozzani (6). Atajó un penal y achicó espacios en una contra del rival que parecía letal. La alegría duró poco porque reaccionó tarde a un zapatazo de afuera del área de Gastón Díaz, quien convirtió el primero de All Boys. En el segundo tanto, nada que hacer.

Francisco Álvarez (5). El sanjuanino, que había mostrado un buen rendimiento en los últimos partidos, le costó la marca y terminó cayendo en la confusión general.

Gastón Hernández (4). Una falta infantil suya terminó en penal para el Albo. En el complemento, cometió un error gravísimo cuando salía del fondo que casi le cuesta el tercer gol a su equipo.

Jonás Aguirre (4). Recién en la mitad del ST apareció en la última línea de la cancha, intentando algo por su banda y en ataque. Mostró algunos problemas para cubrir su espalda. Tampoco tuvo proyección por su banda.

Alejandro Molina (6). No se mostró como alternativa en la zona ofensiva como el partido anterior. En el complemento tiró el centro que Constantino aprovechó y terminó cabeceando contra el travesaño.

Maximiliano González (5). Perdió la marca de Cardozo en un tiro de esquina y apareció el segundo tanto del equipo de Floresta.

Juan C. Villagra (4). Dubitativo. Se complicó con algunos enganches cuando podría haber resuelto con simpleza. En una de esas complicaciones perdió la pelota y provocó un peligroso avance de All Boys, que no terminó en gol por la rápida reacción de Cozzani.

Nicolás Pelaitay (5). En el día en el que cumplió 100 partidos con la camiseta de San Martín, se fue expulsado por roja directa. La falta, dudosa.

Pablo Ruiz (4). Apenas tuvo protagonismo con un remate que ejecutó al arco de All Boys, cuando terminaba el primer tiempo, y terminó tapando el arquero. Luego no tuvo peso y Ferrari lo terminó reemplazando.

Martín Rivero (5). Asistió a Ruiz en una contra que no terminó en gol por Mastrolía, arquero del Albo. Después, casi nada.

Ivo Constantino (6). Generó la única situación clara de peligro cuando abrió el juego para Molina y después recibió solo para cabecear; la pelota pegó en el travesaño. Eso fue sobre el final, porque al principio no le llegó ni una pelota.

Matías Giménez (6). Su ingreso le dio movilidad y juego al equipo, pero no alcanzó. Tuvo una chance de descontar cuando cabeceó solo en el área y la pelota rozó al palo derecho.

Ezequiel Denis (6). Intentó darle movilidad al equipo. Junto a Giménez, los dos que más intentaron en el segundo tiempo.

Lucas Campana. Sin tanta acción

Cristian Sánchez. Ingresó en lugar de Ruiz, pero no encontró su lugar.