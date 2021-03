San Juan la rompió en el Argentino de Ruta

Hace unas horas, en la ciudad riojana de Chilecito, se dio por finalizado el Campeonato Argentino de ciclismo en ruta. La contienda deportiva estuvo reservada para categorías elite, Sub 23 y tándem –en ambas ramas- y San Juan fue una de las delegaciones que más medallas ganó.

El selectivo que representó a todos los sanjuaninos y, por ende, también, a la Revolución Deportiva, política de Estado única en Argentina, estuvo a la altura de la circunstancia y obtuvo una buena cosecha de preseas. Aquél grupo estuvo integrado por atletas del staff de Alto Rendimiento.

La actividad competitiva comenzó el viernes pasado. Y vaya si la escuadra sanjuanina tuvo gran debut. En un lapso de pocas horas, aquella se quedó con siete medallas. Este día se corrieron todas las pruebas de contrarreloj individual.

La programación continuó el sábado con las etapas en línea para tándem –varones y damas-, damas (elite y Sub 23 corrieron juntas) y varones en Sub 23.

Por último, el certamen ciclístico cerró la carrera de fondo, tal vez la más esperada por la comunidad aficionada a esta disciplina: la etapa en línea para elite varones.

Por último, un breve resumen referido a las medallas que ganó San Juan en la competencia:

ORO (9):

-Maribel Aguirre (CRI – DAMAS SUB 23).

-Maribel Aguirre (ETAPA EN LÍNEA – DAMAS SUB 23).

-Santiago Sánchez (CRI – VARONES SUB 23)

-María José Quiroga (CRI – DAMAS TÁNDEM)

-María José Quiroga (ETAPA EN LÍNEA – DAMAS TÁNDEM – CLASE WB)

-Alejandro Andrés Pereyra (ETAPA EN LÍNEA – VARONES TÁNDEM – CLASE MC5)

-Joel Pablo Galván (ETAPA EN LÍNEA – VARONES TÁNDEM – CLASE MC3)

-Sebastián Fernández de Cieza (ETAPA EN LÍNEA – VARONES TÁNDEM – CLASE MH)

-Enzo Osvaldo Delgado (ETAPA EN LÍNEA – VARONES TÁNDEM – CLASE MT2)

PLATA (3):

-Maribel Aguirre (CRI – DAMAS ELITE)

-Maribel Aguirre (ETAPA EN LÍNEA – DAMAS ELITE)

-Ricardo Andrés Cabaña (ETAPA EN LÍNEA – VARONES TÁNDEM – CLASE MH)

BRONCE (5):

-Sofía Baquedano (CRI – DAMAS SUB 23)

-Leonardo Cobarrubia (CRI – VARONES ELITE)

-Ángel Rodríguez (CRI – VARONES TÁNDEM)

-Nicolás Naranjo (ETAPA EN LÍNEA – VARONES ELITE)

-Alfredo Ramón Tejada (ETAPA EN LÍNEA – VARONES TÁNDEM – CLASE MB)

TOTAL: 17

UBICACIÓN EN EL MEDALLERO: información a confirmar a la brevedad.