Los "piqueteros" están dulces en Mendoza

La Agrupación Virgen de Fátima por ahora está imbatible en la 45º edición de la Vuelta Ciclista a Mendoza. El prólogo y la primera etapa quedaron en manos del sanjuanino Nicolás Naranjo, y ahora,en la segunda etapa, fue Sergio Omar Fredes el que voló y sumó una nueva victoria para los "piqueteros".

"Me sentía muy bien y hoy se me pudo dar a mí. Le dedico este triunfo a mi equipo y a mi familia. Vengo de un año no muy bueno y la victoria de hoy me da muchas ganas y mucha fuerza. Tuvimos un año durísimo y por eso se lo dedico a mi familia y mis amigos", aseguró el flamante protagonista de este lunes.

Los resultados de la última etapa no alteraron la clasificación general, que por ahora tiene como líder a Naranjo. Detrás está Maximiliano Navarrete, Leonardo Cobarrubia y Gerardo Atencio.