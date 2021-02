Gerard Piqué eligió entre River y Boca: quién lo llevó a tomar partido en el Superclásico

Gerard Piqué le brindó una extensa entrevista al streamer Ibai Llanos en la que abordó todos los temas. El defensor del Barcelona, de 34 años, se recupera de un esguince de grado tres en el ligamento lateral interno y una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, hecho por el cual no está pudiendo ayudar al conjunto blaugrana desde adentro del campo de juego. El español no dudó en criticar al ex líder de la dirigencia, Josep María Bartomeu, quien renunció en octubre pasado, en referirse al futuro de Lionel Messi y hasta en opinar sobre el fútbol sudamericano.

“Es una situación muy difícil para todo el mundo porque tienes la situación del club que después del partido ante el Bayern te imaginas lo que era y por otro lado Leo y lo que significa Leo para el club y para el deporte. Sucedieron acontecimientos que acabaron de la mejor manera posible para nosotros porque Leo se quedó. No sé cuál era su intención final. Ahora le veo feliz, con ganas de ganar como siempre y tenerlo al lado es una garantía de éxito”, dijo, por caso, de la situación del capitán, cuyo contrato con el club culé vence el 30 de junio.

Pero la conversación fue virando hacia otros tópicos, a partir de las consultas de los espectadores. Así, Llanos apuntó: “Así preguntas que leo rápido, me preguntan, ¿River o Boca?”.

“Pues River, la verdad que por Masche, en su época venía y siempre hablaba de River y qué quieres que te diga, no tengo otra explicación”, replicó el zaguero, incluyendo quién lo influenció en la determinación. En efecto, Javier Mascherano y Piqué compartieron plantel entre 2010 y 2018. Juntos celebraron 19 títulos, incluidas dos Champions League y los Mundiales de Clubes 2011 y 2015; este último, precisamente, ante el Millonario de Marcelo Gallardo. Allí mantuvieron una muy buena relación. Y el ex capitán del seleccionado argentino le inoculó la simpatía por la Banda.

“Dura, dura esta respuesta”, le respondió el streamer. “¿Eres de Boca?”, aguijoneó el esposo de la cantante Shakira. “Le cogí cariño cuando descubrí los cánticos de su afición. De hecho, antes me daba más igual, tenía simpatía por River porque habían venido el Pipa (Higuaín), Mascherano y tal”, devolvió Llanos.

Claro que la respuesta transformó a Piqué en tendencia en las redes sociales en Argentina. Y fue aprovechado por los fanáticos de River como bandera.