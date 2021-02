Se viene la "Vuelta del Este": uno a uno, los equipos y ciclistas que participarán

Este domingo 14 de febrero se disputará la 9º fecha del campeonato sanjuanino de ruta de ciclismo, con la 3º edición de la Vuelta del Este, organizada por el Caucete Pedal Club y la Asociación Civil Deolinda Correa y fiscalizada por la Federación Ciclista Sanjuanina.



Esta fecha es la última del calendario rutero sanjuanino que saldrá de los límites de un autódromo, ya que con punto de salida y llegada en el Circuito San Juan Villicum, recorrerá caminos de Caucete, para terminar en el trazado albardonero. Las fechas que restan del calendario, se realizarán íntegramente dentro de los autódromos de Zonda y Villicum.

Para esta prueba, han registrado inscripción 113 pedalistas, entre los Elite, Sub 23, Master A y Junior, entre los que se destaca la presencia de Maribel Aguirre, única dama en participar de esta fecha, como en las anteriores, deportista de Alto Rendimiento de la Secretaría de Deportes, al igual que el último ganador del Giro del Sol, Nicolás Tivani, de la Asociación Civil Virgen de Fátima. Entre ellos también destacamos a Rubén Ramos (Municipalidad de Pocito), Emiliano Ibarra (Puertas de Cuyo), Facundo Cattapán (Puertas de Cuyo), Kevin Castro (Municipalidad de Rawson), Rodrigo Díaz (Municipalidad de Rawson), Mateo Kalejman (S.E.P San Juan), Naranjo Nicolás (Agrupación Virgen de Fátima), y Héctor Lucero (Municipalidad de Rawson).

El listado de los 113 inscriptos:

AGRUPACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA

1-Nicolás Tivani (dorsal 1)

2-Nicolás Naranjo (2)

3-Ricardo Escuela (3)

4-Daniel Juárez (4)

5-Leandro Velardez (5)

6-Oscar Gómez (6)

7-Sebastian Cianci(7)

8-Luciano Montivero (8)

9-Ignacio Pérez (9)

PUERTAS DE CUYO

10- Laureano Rosas (12)

11- Darío Díaz (14)

12- Emiliano Contreras (15)

13-Facundo Cattapán (16)

14-Víctor Arroyo (17)

15-Emiliano Ibarra (18)

16-Iván Ruiz (19) – Sub 23

17-Pablo Brun (20)

SEP SAN JUAN

18-Juan Pablo Dotti (21)

19-Leonardo Cobarrubia (22)

20-Darío Álvarez (23)

21-Matías Lisa (24)

22-Alejandro Durán (25)

23-Nicolás Traico (26)

24-Leandro González (27)

25-Ángel Naveda (28) – Sub 23

26-Leonardo Bravo (29) – Sub 23

MUNICIPALIDAD DE RAWSON

27-Kevin Castro (31) – Sub 23

28-Héctor Lucero (32)

29-Leonardo Rodríguez (33) – Sub 23

30-Diego Galván (34) – Sub 23

31-Higinio ‘Paco’ Lucero (35)

32-Alejandro Quilci (36)

33-Nahuel Mendez (37) – Sub 23

34-Agustín Videla (38) – Sub 23

35-Rodrigo Díaz (39) – Sub 23

MUNICIPALIDAD DE POCITO

36-Gerardo Tivani (41)

37-Rubén Ramos (42)

38-Juan Javier Melivilo (43)

39-José Martín Reyes (44)

40-Washigton Roberto (45) – Sub 23

41-Gerardo Atencio (47)

42-Mauricio Domínguez (48) – Sub 23

CONSTRUCCIONES UREÑA

43-Pedro González (51)

44-Gustavo Albarracín (52) – Sub 23

45-Nicolás Hausen (53)

46-Marcos León (54)

47-Luis Jácamo (55)

48-Ezequiel Simoncelli (56)

49-Matías Malla (57)

50-Cristian Flores (58)

51-Matías Vila (59)

FUNDACIÓN DEPORTE Y SALUD DIBERBOLL

52-Jonatan Soria (61)

53-Juan Barón (62)

54-Leandro Castro (63)

55-José Astiasarán (65)

56-Rodrigo Rottoli (68)

ARGYCOL (ARGENTINA Y COLOMBIA)

57-Marcos Jácamo (71)

58-Gonzalo Jorda (72) – Sub 23

59-Enzo Silva (73)

60-Andrés Olivares (74)

61-Gustavo Luciani (76)

62-Fabio Figueroa (78) – Master A

63-Ariel Solera (79) – Master A

ASOCIACIÓN CIVIL DEOLINDA CORREA – SAN MARTÍN

64-Esteban Ramírez (86)

65-Santiago Sánchez (89) – Sub 23

MINI ZABALA – MUNICIPALIDAD DE ALBARDÓN

66-José Zabala (91)

67-Juan Pablo Moya (93)

68-Marco Loreto (95) – Sub 23

69-Lukas Dundic (99) – Sub 23

WILSON BIKE – SINDICATO DEL PLÁSTICO

70-Wilson Fernández (101)

71-Andrés Páez (102)

72-Juan Olmos (103)

73-Agustín Delgado (104) – Sub 23

74-Juan Pablo Nehín (106) – Sub 23

ESCUELA DE CICLISMO SERGIO PAYASO VALDEZ

75-Ramón Aguirre (111)

76-Maribel Aguirre (112)

77-Luciano Cabrera (115)

78-Sergio Aguirre (116)

TEAM BICICLETERÍA JÁCAMO – MENDOZA

79-Francisco Monte (121)

80-Alejandro Corvalán (122)

81-Mauricio Jácamo (123)

82-Matías Recabarren (124)

83-Juan José Juarez (125)

84-Hugo Robles (128)

TEAM HUALILÁN

85-Rodrigo Illanes (131)

86-Jonathan Sepúlveda (132)

87-Braian Rodríguez (133)

88-Matías Tognato (134)

89-Diego Espíndola (135)

90- Leonardo Cobarrubia (139)

AGRUPACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA

91-Elías Montivero (200) – Juniors

92-Julián Díaz (201) – Juniors

93-Exequiel Alarcón (202) – Juniors

PUERTAS DE CUYO

94-Nicolás Arnau (203) – Juniors

SEP SAN JUAN

95-Mateo Kalejman (206) – Juniors

MUNICIPALIDAD DE POCITO

96-Walter Ramos (212) - Juniors

97-Milton Aguilera (213) – Juniors

CONSTRUCCIONES UREÑA

98-Alexander Moreno (215) – Juniors

99-Gerónimo Montaña (216) – Juniors

100-Leonardo Zárate (217) – Juniors

ASOCIACIÓN CIVIL DEOLINDA CORREA – SAN MARTÍN

101-Juan Bonilla Castillo (224) – Juniors

102-Lisandro Bravo (226) – Juniors

ESCUELA DE CICLISMO SERGIO ‘PAYASO’ VALDEZ

103-Fabricio Sisterna (233) – Juniors

104-Nicolás Zalazar (235) – Juniors

105-Santiago Videla (236) – Juniors

106-Lautaro Cuevas (237) – Juniors

107-Braian Mallea (238) – Juniors

TEAM BICICLETERÍA JÁCAMO – MENDOZA

108-Juan Pablo Lahora (239) – Juniors

SINDICATO ARGENTINO DE LA TELEVISIÓN

109- Facundo Lezica (301)

110-Diego Valenzuela (302)

111- Fernando Gil Maidana (303)

112- Roberto Olmedo (306)

113- Olaf Crisafuli (308)