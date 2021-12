Durísimo: Macri criticó a Riquelme y dijo que ve a Tevez como dirigente

Mauricio Macri volvió a cargar una vez más contra Juan Román Riquelme al opinar de la política de Boca, donde el expresidente del Xeneize y de la Nación Argentina aseguró que "el club es una institución y tiene que tener un conjunto de gente responsable que actué coordinadamente y eso no se ve".

En diálogo con Radio Mitre Córdoba, Macri afirmó que hay mucha gente que piensa que "en Boca las cosas han cambiado y ya no funcionan como antes". Y criticó nuevamente a la conducción de Jorge Amor Ameal, aunque enfocándose en Riquelme: "Hay cosas que escucho que no me siento identificado. No me gusta cuando todo gira en una persona", soltó.

A diferencia de los palos a Román, Macri salió con elogios a Carlos Tevez, de fuerte amistad con Daniel Angelici, hombre cercano al propio Macri. "Lo imagino participando en el futuro inmediato de la política de Boca, sin duda, lo veo comprometido", indicó. Aunque advirtió que primero lo imagina en una etapa de aprendizaje, "integrando un grupo".

Cuando Macri comparó a Ameal y Riquelme en Boca con Alberto y Cristina

Hace casi dos meses, Macri brindó una entrevista en la que habló de las diferencias que parecían haber entre el presidente y el vice de Boca, cuando se hablaba de la grieta entre los dirigentes de Brandsen y los de Ezeiza, y soltó: "Ameal parece Alberto Fernández y Riquelme, Cristina Kirchner".

Qué dice Tevez sobre la chance de ser dirigente de Boca

“Es una idea que tienen otros y me la van tirando, eso hace mucho ruido. Yo me río porque ni yo sé qué voy a hacer. Terminé el primer año del curso de técnico y el año que viene empiezo el de coaching. Todos saben la amistad que tengo con Mauricio (Macri), Daniel (Angelici) y la ex dirigencia, pero siempre dejé algo una cosa. Si pongo mi nombre, voy a ser el que maneje, no serán ni Macri ni Daniel Angelici. Si yo no tengo claro cómo llevar a Boca a lo más alto y siento que no estoy preparado, de dirigente no voy a estar. Eso no va a cambiar mi amistad con Daniel y Mauricio. Es una decisión que tengo que tomar con mi familia y tengo tiempo hasta 2023 que ellos tienen mandato y hay que respetarlo y desearle lo mejor. Siempre voy a querer lo mejor para Boca”, manifestó el Apache hace poco en TyC Sports.