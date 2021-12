Ante las críticas de medios franceses, un jugador del PSG elogió a Messi

En medio de varias críticas de algunos medios franceses para todos los jugadores del PSG en general, pero más señaladas para Lionel Messi por supuesto poco compromiso con el equipo, un compañero lo súper elogió.

Se trata de Ander Herrera, mediocampista del equipo francés, el cual dijo: “Ganó su séptimo Balón de Oro, entrena y disfruta como si hubiese empezado ahora a jugar. No se toma en broma ni una acción en los entrenamientos".

El PSG y la Champions League

Sobre la "obligación" de ganar la Champions debido a la presencia de Messi en el equipo, Ander manifestó: "En todo caso nos gusta transformar esa exigencia en ilusión por mejorar. Queremos ganar la Champions y vamos a intentarlo. De eso no hay duda. Pero no por tener ahora a Messi se nos tiene que pedir más que al resto".

"Un club que tiene trece Champions, contra uno que aún no ha sido campeón de Europa, tiene que ser ligeramente favorito. Nosotros, no. Como máximo, igualada al 50%. Aunque el Real Madrid no necesita estar en un buen momento para alzar la Champions. Con eso te lo digo todo", añadió.

Cómo está el vestuario del PSG

"Llega mucha información sesgada y manipulada. Al principio te puede molestar, ahora hace hasta gracia. Dedicaríamos una conversación entera a las mentiras que he escuchado sobre este equipo. Este vestuario es mucho más sano de lo que la gente se cree. Hay gente joven, con ganas de pasarlo bien. ¿A veces nos enfadamos? Claro, como en cualquier trabajo, pero luego nos damos un abrazo. Esta semana estuvimos en el cumpleaños de Kylian unos cuantos y el buen rollo es evidente", dijo Ander.