La increíble historia del supercrack que vino a hacer una prueba en San Martín, y no quedó

Hace diez años, cuando Darío Franco era el entrenador de San Martín, una de las figuras del fútbol argentino pisó el Hilario Sánchez para hacer una prueba y no quedó. Se trata de Emiliano Vecchio, el 10 de Rosario Central, quien señaló que en 2009 llegó a San Juan para intentar fichar en el Verdinegro y terminó bochado.

El propio volante, invitado al programa vespertino del Pollo Vignolo en ESPN, contó con humor la anécdota que su casi incorporación al equipo sanjuanino, cuando militaba en la segunda categoría del fútbol argentino. "Después de que me fui de Central, que no me fui bien cuando era chico, estuve cuatro años... caí en un pozo e hice muchas pruebas. Fui a San Martín de San Juan, el técnico era Darío Franco", comenzó relatando el reconocido futbolista.

Ese día en Concepción también estaba Ezequiel Videla, el exfutbolista cordobés que había sido compañero suyo en las inferiores de Rosario Central. "Ezequiel le dice al entrenador ´profe, pruebelo a este que es un crack, este se queda´. Listo... práctica de fútbol y me pasaba la pelota por abajo. Me salió todo mal. Darío me la tocaba y yo le pegaba al arco... Pero le pequé tres dedos y le volé la gorra. Sí, al técnico", agregó entre risas.

Vecchio no quedó, pero recordó de aquella experiencia y corta estadía en Concepción los consejos del exentrenador de San Martín. "Me dijo que era buen jugador, pero dio como ejemplo que era una empresa que había fundido y debía empezar de cero. Lo hice y me la jugué. De ahí me fui a jugar el Federal B a Villa Ramallo, ahí empecé mi carrera nuevamente", cerró.

