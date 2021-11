¡Síííííí!: Scaloni confirmó lo que todo San Juan estaba esperando

Lionel Messi será titular en San Juan. Así lo confirmó Lionel Scaloni en la rueda de prensa de este lunes antes de tomar vuelvo hacia la Tierra del Sol y del Bueno Vino.

El seleccionador nacional sostuvo que el rosarino se encuentra mejor de su molestia en la rodilla y saldrá desde el arranque contra el elenco de Tité sobre el césped del Estadio del Bicentenario.

"Ya el otro día estaba bien a nivel físico y decidimos al final que lo mejor era que juegue unos minutos para que vaya agarrando buenas sensaciones. Para mañana está confirmado que va a jugar. Esperemos que se encuentre bien", explicó el técnico.

El entrenador de la Albiceleste tomó contacto con los periodistas en el gimnasio de futsal del predio de Ezeiza, aunque no confirmó el once inicial. Y es que todavía resta la última práctica, prevista para la tarde. El viaje de la delegación, en tanto, se llevará a cabo a partir de las 19.

De Paulo Dybala contó que está con estudios para ver si ingresa en la convocatoria, con lo cual si no juega Messi, el DT tendría que buscar otro futbolista. Por último, dio a entender que Leandro Paredes es difícil que sea titular debido a su inactividad y llevó tranquilidad al mundo River por el estado físico de Julián Álvarez.

"Paredes entrenó con normalidad en su tercer entrenamiento, en principio está bien. Tenemos que evaluar si lo incluimos en la convocatoria final, todavía resta una práctica. Es una decisión que será hasta último momento. Viene con muchos días de baja, pero lo más importante es que esté bien de su dolencia. En teoría está bien, la lesión está curada, pero decidiremos mañana", detalló.

Y concluyó: "Dybala venía con un golpe antes de venir a la Selección y en el entretiempo contra Uruguay se cargó un poco y decidimos sacarlo porque no valía la pena arriesgarlo. Ahora estamos pendiente de su estudio. Si no tiene nada, será parte de la convocatoria. Lo de Álvarez no es nada, solo un control. Él refirió una molestia a nivel del pubis y por control lo mandamos a hacer estudios. No hay ningún tipo de problema, está disponible".