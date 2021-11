Ruggeri liquidó a Riquelme: “Se cree que es el dueño del club"

La decisión de JR Riquelme de bajar a los jugadores de Boca del micro tras la derrota de local con Gimnasia sigue dejando coletazos. Este lunes, en la apertura del programa en el que es panelista en ESPN, Oscar Ruggeri liquidó al vicepresidente xeneize con artillería pesada. El Cabezón dijo que "gracias a dios no fuimos compañeros" y tiró: "Estos pibes se creen que son los dueños del club".

"Yo no me hubiera bajado, es una vergüenza lo que hizo, un papelón. Nunca vi una cosa así. Y dicen que es inteligente... Inteligente es Francescoli, ¿lo escuchaste hablar a Francescoli? Y mirá que no está casado, no está en el club porque se le ocurrió. Dijo 'el técnico es Gallardo' y listo. Eso es ser inteligente".

"No simulen más que el club está por encima de todo. Estos pibes se creen que son los dueños del club".

"No hay que hacer lo que no te gusta que te hubiesen hecho. Los baja del micro y después me dicen que los motivó, dale...".

"Si quería hablar, cuando termina el partido los tenés que esperar en el vestuario, verlo a Riquelme ahí parado es lo más fuerte que podía hacer. Si estoy caliente, lo hago en ese momento, no los hago volver después. Con lo grande que fue Riquelme en Boca, ¿necesita hacer ésto?. Y si no que suba al micro y diga lo que tiene que decir ahí".

"A mi el técnico me tiene que respaldar en estas situaciones con los dirigentes. Si veo algo así, después mato por ese tipo. Como hacía Bilardo con nosotros, que nos querían echar a todos".

Fuente: Olé