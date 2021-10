Imparable: con uno menos, River borró a Talleres y se encamina al titulo

?Acá está el puntero. Con uno menos casi desde el vestuario por la (correcta) expulsión de Felipe Peña, River no se achicó en el Kempes, se llevó un triunfazo con dos golazos y le sacó siete puntos a Talleres, que no asumió la responsabilidad y casi no inquietó a Armani a pesar de la superioridad numérica.

¿Los goles? Robert Rojas tras un tiro libre de laboratorio made in Gallardo y en el segundo tiempo lo liquidó el ingresado Braian Romero tras un tremendo unipersonal de Julián Alvarez. Así, el equipo de MG se afianza en la cima de la Liga Profesional y dio un paso decisivo en la lucha por quedarse con ese ansiado título que el Muñeco todavía no tiene en sus vitrinas.