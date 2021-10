Superbike en El Villicum: el reto sanjuanino de montar una ciudad itinerante en 15 días

Julián Cubells, el mismo que formó parte del diseño y obra del Circuito El Villicum, es el responsable de llevar a cabo la logística que implica una competencia deportiva internacional como el Mundial de Superbike, que por tercera vez se correrá en San Juan. Detrás de él, un centenar de personas vinculadas a la organización y equipos, y más de 300 obreros locales contratados para levantar toda la estructura. El reto de montar una ciudad itinerante el moderno autódromo de Albardón, en manos sanjuaninas.

El Villicum no descansa desde el 27 de septiembre, cuando empezaron a llegar los primeros equipos para ocuparse del trabajo silencioso y minucioso: que es el de armar una carpa de prensa para 80 personas, patio de comida, cerca de 20 boxes para pilotos y cartelería para todo el autódromo. Según la organización, se ocuparon 306 sanjuaninos para trabajar en el predio previo a las carreras.

“Utilizamos el 80% de mano de obra local y de empresas, solamente tuvimos que buscar afuera algunos rubros específicos. Así como utilizamos aviones, también necesitamos barcos cargueros para contenedores y, en consecuencia, otras empresas de afuera. Pero hemos apuntado a toda mano de obra local para catering, seguridad y demás. Los rubros más importantes son sanjuaninos”, comentó Cubells, responsable general del evento, en diálogo exclusivo con Tiempo de San Juan.

El 20% restante corresponde a las empresas contratadas para trasladar los equipos de televisión, materiales de la categoría y motos de Europa a San Juan. Algunos elementos llegaron vía marítima, y otros, como los vehículos de los pilotos, aterrizaron en Tucumán en avión y luego viajaron en más de 20 camiones hacia Albardón. Una logística enorme.

El Mundial de Superbike se disputará del 15 al 17 de octubre.

“El trabajo en El Villicum ha sido muy bien y muy ameno con la gente local, con el apoyo del circuito, del Gobierno y, sobre todo, de la secretaría de Deportes. Estamos haciendo un gran trabajo en equipo. Fue un gran desafío, sobre todo de prepararlo en tan poco tiempo. Cuando se empezó a liberar todo, por el tema de Covid, se tomó la decisión de hacer la fecha. Normalmente la competencia se planifica en cuatro meses, pero lo tuvimos que hacer en dos meses, en tiempo récord”, agregó Cubells.

En El Villicum ya está montada la pequeña ciudad del Superbike que en noviembre será trasladada al circuito de Indonesia. La carpa para para periodistas (32 son de Europa) ya está instalada, al igual que las carpas que servirán de comedor para los equipos y oficinas privadas para los protagonistas de la categoría que son de 6x2.5. “Casi no tenemos contacto con los equipos, ellos tienen una burbuja. Por más que en Argentina se han liberado muchas cosas, en Europa no. Ellos se cuidan porque en ciertos países no tienen todo liberado, entonces hay un protocolo importante que se tiene que respetar”, cerró Cubells.