Bomba en Desamparados: perdería a una de sus figuras y ¿peligra la continuidad de Bove?

A seis días de iniciar la pretemporada, en Sportivo Desamparados hay más dudas que certezas. Por ahora se arregló la continuidad de sólo tres futbolistas, se le dio de baja a una de sus figuras y pese a que tiene firmado un contrato hasta el 31 de diciembre, hay diferencias contractuales con el entrenador Cristian Bove y peligra su continuidad.

Lo que se sabe es que el plantel, que se despidió del Torneo Transición del Federal A el domingo 10 de enero con una victoria ante Sol de Mayo, debía volver a los trabajos este martes 26. No lo hizo porque la comisión directiva puyutana aún no arregló números con el cuerpo técnico, y tampoco lo hizo con otros jugadores, muchos titulares, del plantel anterior.

Por el momento está confirmada la continuidad del arquero Alejandro Dianda, quien ya se encuentra en la provincia, y el lateral paranaense Lucas Márquez. Para tranquilidad del pueblo Víbora también sigue el sanjuanino Lucas Ceballos, quien regresó el año pasado a Puyuta tras diez años.

El resto, espera el tubazo. El mediocampista Leonel Ceresole, por ejemplo, está en San Juan pero aún no pudo reunirse y negociar su continuidad en Sportivo. Lo mismo ocurre con Maidana, Jofré y Romero, titulares de la campaña pasada. Hay otros jugadores en la misma lista.

El caso del sanjuanino Federico Paz es mucho más complejo: no llegó a un acuerdo con los dirigentes puyutanos y por ahora no sigue en el plantel. Hay diferencias de años de contrato y también económicas. El jugador, consultado por Tiempo de San Juan, se limitó a decir: "Me gustaría quedarme, no descarto hacerlo. Se formó un lindo grupo. Pero no nos pusimos de acuerdo todavía".

¿Y Bove? La situación del director técnico y su cuerpo técnico sorpresivamente también parece ser compleja. Tiene contrato hasta el 31 de enero pero todavía tiene charlas pendientes con los directivos sobre la actualización del contrato. Si no se resuelve en estos días la pretemporada podría estirarse una semana más, es decir, no arrancaría el 1 de febrero. O no comenzaría con Bove. Será clave esta semana.