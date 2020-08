El fallecido del incendio en Rawson, el gestor de una emblemática obra en Unión de Villa Krause

Tras el trágico incendio que se desató en una vivienda de Rawson y que se cobró la vida de dos hombres, Germán Rodolfo Navas (72) y su hijo Rubén Navas (44), el actual presidente del club Unión de Villa Krause se mostró golpeado por la noticia y aseguró que el club está de luto por la muerte de quien fuera dirigente de la institución a fines de los '80 y principios de los '90.

Daniel Peña destacó las cualidades de Navas (padre) como integrante de una Comisión Directiva que siempre será recordada en el pueblo azul por las obras que ejecutó y por el equipo competitivo que armó cuando debutó en el Nacional B, allá por 1986. "Tengo muy buenos recuerdos de él, en aquel entonces yo era jugador. Al igual que Washington Pérez -que falleció hace unos meses atrás-, eran dirigentes respetables, hombres de diálogo", recordó.

El fallecido en el incendio, Germán Rodolfo Navas, ex dirigente de Unión VK

Tal y como contó Peña, ya fuera del club pero vinculado por su amor a la camiseta, cuando ocupó el cargo de secretario de obras públicas del municipio, Navas tuvo injerencia en una de las obras más emblemáticas de la escuadra rawsina: la construcción de la enorme platea del Estadio 12 de Octubre con espalda a la calle Lemos.

"Él y otros dirigentes hicieron posible que esa tribuna se construyera, que sustituyó a la de madera que había. Es lamentable que no hayamos podido homenajear en vida a semejantes directivos, que hicieron mucho por el club", manifestó y advirtió: "Se van cayendo soldados de esa gran C.D y por ello vamos a reconocer su labor ni bien estén dadas las condiciones. Esas obras deberían llevar sus nombres".

Peña, médico de profesión, entre la tristeza y el dolor por la noticia que cayó como balde de agua fría a primera hora de la mañana de este miércoles, relató una divertida anécdota que lo tuvo a él y a Navas, entre otros, como protagonistas. "El club andaba bien, estaba en la segunda categoría y yo me sentía un poco molesto porque no me tenían en cuenta. Yo estudiaba en Córdoba y eso me inclinó a elegir la carrera y dejar la competición. A los años me enteré que mi mamá había ido al club a 'amenazar' a Navas, Pérez, Olguín, Cote y otros tantos dirigentes para que no me llamaran", detalló entre risas y cerró: "Ellos, de palabra, nunca me dijeron nada en ese entonces. Eran hombres de palabra".

Navas murió, al igual que su hijo, tras el incendio en el interior de su casa. Ninguno pudo escapar de la vivienda y lamentablemente ambos perdieron la vida. Personal de Bomberos que acudió al siniestro en el Barrio Residencial Sarmiento y que combatió las llamas investiga qué ocasionó el fuego.