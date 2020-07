¿Cuánto tiempo necesitarán los jugadores verdinegros para volver al ruedo profesional?

En una entrevista radial con Ataque Futbolero, el flamante entrenador de San Martín de San Juan Paulo Ferrari contó cómo es dirigir a distancia al plantel verdinegro y estimó que sus futbolistas necesitarán al menos un mes y medio para volver al ruedo del fútbol profesional por el severo daño que sufrieron sus estados físicos con el parate de la actividad.

"Los jugadores van a necesitar bastante tiempo, es la realidad. Trato de escuchar a las personas que saben de esto, más allá de lo que pienso yo como jugador recientemente retirado. Hay jugadores que van a estar 4 ó 5 meses sin jugar y es muchísimo. Mínimamente, se van a necesitar seis semanas", sostuvo y agregó: "Es un daño muy importante el que está sufriendo el jugador en su preparación, pero lo adaptaremos".

Si bien no se sabe qué pasará con la Primera Nacional, en plena pandemia las dirigencia de AFA resolvió que este año no habrán descensos y el DT que todavía no fue presentado de forma oficial por el club de Concepción opinó sobre ello: "No es lo ideal pero es una decisión que hay que respetar".

Respecto a lo que pueda pasar en la categoría que milita su equipo y las especulaciones con los mano a mano que se puedan dar para ascender, Ferrari advirtió que es apresurado realizar conjeturas mientras los clubes no saben cuando retorna la actividad. "Como sea, creo que todos los equipos tienen el mismo derecho a competir por el ascenso. Quedan nueve fechas y eso es muchísimo", dijo.

Ante la pregunta sobre la situación de Marcos Gelabert y el arquero Luis Ardente, que podrían dejar la institución, el técnico verdinegro le manifestó su preocupación a este medio hace unos días y expresó: "Sabemos que son dos jugadores históricos del club, los respetamos. Son dos jugadores importantes para el equipo, sin lugar a dudas".

