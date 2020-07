Ferrari sale al rescate de los referentes: "Ardente y Gelabert son importantes para el equipo"

La emergencia sanitaria por el coronavirus impidió que sea presentado oficialmente en San Martín. No llegó siquiera a realizar una práctica con el plantel, ya que el mismo día que llegó a San Juan desde el Gobierno provincial ordenaron cerrar las instituciones deportivas. Sin embargo, esto no imposibilitó que Paulo Ferrari siga en contacto con los jugadores y pueda armar a distancia un plan de entrenamiento atípico en tiempos de coronavirus.

"Estamos haciendo lo que hace el 100% de los equipos, pasar planificaciones para que los jugadores entrenen y se mantengan ante esta situación que es inédita. Le pasamos los trabajos, dependiendo el lugar que tenga cada uno, ya que hay jugadores que están en lugares que pueden salir y otros no. A cada uno le pasamos planificaciones individuales para que se mantengan lo mejor posible", contó el entrenador en diálogo con Tiempo de San Juan.

Ferrari contó que el entrenamiento que planifica su equipo abarca a más de 30 futbolistas, que incluye a los que tienen contrato vigente y también a los terminaron su vínculo el 30 de junio. "Nosotros le pasamos el entrenamiento a todos para que entrenen lo mejor posible hasta que haya una fecha y se pueda volver a la normalidad. Ahí recién se empieza a ver el equipo, el plantel y ver cómo seguimos. Ante esta situación queremos que todos estén bien, más allá de que sigan o no después", apuntó.

Sobre los contratos que finalizaron, el rosarino apuntó que no hay nada en concreto ante esta pausa que sufre el fútbol pero salió al rescate de dos referentes: "Todavía no hay números pero hablamos seguido con los dirigentes. La realidad es que no hay fecha sobre el regreso del fútbol, si vuelve este semestre o no, y el club no sabe qué presupuesto va a tener y puede invertir. Entonces no podemos decidir nada", apuntó. Y ante la pregunta sobre la situación de Marcos Gelabert y el arquero Luis Ardente, dijo "sabemos que son dos jugadores históricos del club, los respetamos. Son dos jugadores importantes para el equipo, sin lugar a dudas".

Ferrari sostuvo que tienen identificados a todos, pese a que no hubo prácticas por el parate que padeció el deporte, y que observó a través de videos la actuación que cada uno tuvo en el Verdinegro. "La realidad es que nosotros los conocemos a todos porque somos del fútbol. San Martín tiene muchos jugadores que tienen mucha trayectoria también, otros que no tanto pero también. Hoy hay plataformas y páginas en las cuales vemos los partidos, tenemos a cada jugador identificado. Hemos visto todo y hay que esperar a ver cuándo se normaliza la actividad. No se puede decidir nada ni decir nada", apuntó.

Y agregó que esta situación de incertidumbre le genera mucha preocupación: "Estamos todos igual, muy preocupados por la situación, los clubes sufren muchísimo económicamente y los jugadores muchos se quedaron sin contrato. Y al no tener fecha de vuelta del fútbol, los clubes no saben si incorporar o no. Si no hay fútbol no pueden mantenerlos. es una situación difícil, todos rezando para que al poco tiempo esto se pueda solucionar y pueda arrancar de nuevo".