¡Inesperado! Fantino le quiere meter picante a su vuelta y se la agarró con Messi

Desde el próximo lunes a las 21 horas, Alejandro Fantino regresará al prime time de la pantalla de ESPN. Y será para ejercer nuevamente el periodismo deportivo, con un toque divertido al mejor estilo de su mítico ciclo Mar de Fondo. Y en cuanto a esta novedad, el conductor sentenció cuáles son sus premisas para llevar adelante esta nueva etapa. "Yo no comparo hechos medibles, comparo por belleza. Maradona fue mucho más bello estéticamente que Messi", comenzó explicando.

En diálogo con Infobae, Fantino lanzó analogías inesperadas contra Lionel Messi: “Cuando hablé con ESPN para volver, dije que no iba a hacer lo que el sistema del periodismo deportivo indica que se haga. Le dije que si me van a forzar a hacer notas que yo no quiero, prefiero no firmar. Y esto es lo lindo de este regreso, que tengo libertad y charlo con los que me motivan y disfruto hablar”.

“Yo no comparo hechos medibles, como la cantidad de copas, comparo por belleza. A vos te puede gustar Los Girasoles de Van Gogh, que valen 500 millones de dólares, y a mi me gusta más Velázquez. Hay un cuadro que se llama Las Meninas que un día me quedé una hora viéndolo y me hizo llorar, me volvió loco. Ese cuadro es más barato que Los Girasoles, pero el de Van Gogh no me gusta. Para mí Maradona fue mucho más bello estéticamente que Messi, era más jugador. Para mí Bochini fue más, estéticamente, que Messi”, agregó el conductor.

A su vez, sentenció: “Yo lo vi jugar a Román muchos años seguidos y era más jugador porque era lento a la hora de la pintura, de la belleza, de frenar y de pisar la pelota. Podrán decir que soy un provocador, pero me importa tres pelotas, si yo lo siento así. Maradona, Bochini y Riquelme fueron más que Messi. ¿Está mal que lo piense y lo diga? Lineker dice que Messi fue mejor, para mí no, hay tres arriba de Messi”.