Las polémicas declaraciones del ex millonario Pablo Carrizo sobre el histórico descenso de River

Juan Pablo Carrizo se robó este viernes el protagonismo en el mundo River Plate al asegurar que "era necesario" que el conjunto que por entonces conducía Juan José López terminará descendiendo.

En una entrevista ofrecida a TNT Sports, el arquero que actualmente está radicado en México aseguró: "En ese momento yo sentía que el club necesitaba de los jugadores que surgieron del club. Y vos asumís ciertos riesgos del juego. Nadie deseó ese final. Pero viendo hoy la realidad, era necesario que River se fuera al descenso. Porque, a veces, tenés que tocar fondo; no hay otra".

Carrizo siguió reflexionando aún más sobre aquel histórico momento en la historia del Millonario y agregó: "No hay un solo culpable. Ni un jugador ni la dirigencia. Es todo un organismo (sic) que funcionaba mal desde hace tiempo. Y en lo deportivo, ese año se llegó al límite".

"En 2011 me equivoqué en dos partidos. ¿Vos pensás que lo hice a propósito? ¿Te pensás que me quería equivocar en el año más difícil para River? Me hubiese encantado ser un superhéroe y salvar al club", añadió Carrizo, quien a sus 36 años no tiene definido si continuará o no en el fútbol profesional una vez que la pandemia permita la vuelta a las canchas.