El drama de un famoso jugador: en una semana murió su papá y abuelo; ahora su madre tiene coronavirus

A la distancia, mientras cumple con el aislamiento social en Santiago (en la actualidad juega en Universidad de Chile), Walter Montillo padeció un nuevo golpe. En apenas una semana, sufrió las muertes de su abuelo Oscar (91 años) y de su papá, Walter (61), quienes habían decidido pasar la cuarentena en una quinta en Brandsen. Este último, según se confirmó post mortem, tenía coronavirus. En las últimas horas, recibió otra dura noticia: Marta, la mamá del jugador también dio positivo el test de COVID-19.

“Se encuentra internada en la misma clínica donde había estado su esposo. Está estable y con buena evolución; mañana seguramente habrá un nuevo parte médico”, le aseguraron a Infobae fuentes cercanas a la familia, que toda la vida residió en el partido de Lanús, a pocos metros del estadio de El Porvenir.

La madre del mediocampista ofensivo, surgido de San Lorenzo y campeón de la Copa de la Superliga 2019 con Tigre, había quedado en aislamiento en la clínica privada luego de la confirmación de que su esposo falleciera, el pasado martes 7 de abril. El futbolista siguió todo desde Chile, donde lo acompañan su pareja Melina y sus hijos Valentino, Santino y Emma, de apenas nueve meses.

Walter Oscar, empleado de la mesa de entradas de la Corte Suprema, había decidido pasar la primera etapa de aislamiento social junto a su familia en la quinta de Brandsen. Detrás de ese objetivo había llevado a su papá, Oscar, histórico portero del Palacio de Tribunales. Mientras compartían la cuarentena, el abuelo del ex jugador de Cruzeiro y Santos de Brasil fue internado por una insuficiencia cardíaca en la clínica privada de la localidad, donde murió. No le hicieron el test de coronavirus, por lo que se desconoce si no resultó la punta del iceberg.

Días después, fue Walter padre quien fue trasladado al mismo centro médico, con fiebre. Tenía inconvenientes de salud de base, como diabetes y obesidad. Murió el martes 7; en horas posteriores a su muerte se confirmó que sufría coronavirus.

A la distancia, el ex enganche, parte de la selección argentina durante las Eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014, se despidió de su papá mediante una carta que compartió en su cuenta de Instagram.

“Recordarte con esa sonrisa es lo mejor que podemos hacer todos. Vivimos momentos hermosos y otros no tanto. Tal vez no tuvimos la capacidad para hacer que nuestra relación sea mejor de lo que fue en este último tiempo. Sé que en algún lugar verás este mensaje. Siempre te voy a recordar y agradecer por inculcarme la honestidad y el trabajo desde chico. Ojalá que puedas encontrar paz donde quiera que estés. Acá abajo hay mucha gente que te va a extrañar muchísimo. Te amaré siempre!!”, firmó la Ardilla, acompañando su texto con una foto de su papá en pose de asador.

Por otra parte, la muerte de Walter padre provocó un verdadero escándalo en Brandsen: el Municipio acusó al Instituto Médico de haber fraguado el diagnóstico en el certificado de defunción para ocultar que estaba infectado con coronavirus.

Fuente: Infobae.