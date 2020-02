Un ex Barcelona, lapidario con Messi: “No es Cristiano, no está preparado para jugar en la Premier League"

Es la primera vez en sus 15 años como futbolista que Lionel Messi está tan cerca de salir del Barcelona. Las diferencias con la dirigencia, y, sobre todo, con el director deportivo Eric Abidal podrían forzar la ida del argentino del club en el que jugó durante toda su carrera. En ese marco, el Manchester City comenzó a sonar con fuerza como uno de los posibles destinos para la Pulga.

Ante estos rumores, un ex jugador del Barça analizó el posible desembarco de Messi en el conjunto que dirige Pep Guardiola y lo hizo de manera muy crítica. El francés Emmanuel Petit fue lapidario y no solo consideró que el rosarino no podría adaptarse a la liga inglesa, sino que lo comparó -de manera negativa- con el portugués Cristiano Ronaldo.

“Honestamente, no creo que esté preparado para la intensidad de Inglaterra. No le gusta que le jueguen de cerca y que lo peleen. En España está protegido”, aseguró Petit, que como futbolista tuvo un deslucido paso por el Barcelona en la temporada 2000-2001.

El francés fue aún más allá y afirmó: “Messi no es Cristiano Ronaldo. Físicamente no es la misma máquina. Ronaldo es un monstruo y a Messi, a los 32 años, solo le quedan dos o tres años jugando al más alto nivel. Aún teniendo grandes jugadores en el Barça, no va a tener el mismo ritmo ni la habilidad. Estoy seguro de que él sabe de que el final no está tan lejos”.

“Sería un placer para los fanáticos ingleses verlo, pero no sé por qué un club como Manchester City iría a buscar a Messi con 32 o 33 años. Si el club lo hubiese querido comprar, tendrían que haberlo hecho hace algunos años”, planteó el ex futbolista, que también manifestó su sorpresa por la decisión de Messi de hacer públicas sus diferencias con Abidal a través de las redes sociales. “No estamos acostumbrados a que se exprese de esa manera. Generalmente es muy callado, lo que deja en claro que debe estar muy enojado”, evaluó.

Más allá de las versiones que lo rodean, Messi sigue enfocado en la competencia deportiva. Este domingo será titular en la visita del Barcelona al Betis por la fecha 23° de la Liga española. Sera un partido en el que el conjunto de Quique Setién no solo buscará seguir de cerca al Real Madrid en la carrera por el título, sino que también intentará dar vuelta la página y dejar atrás la dura eliminación sufrida en la semana en los cuartos de final de la Copa del Rey a manos de Athletic Bilbao.

Fuente: Infobae.