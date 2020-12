La experiencia de un campeón del futsal sanjuanino con Sputnik V, la vacuna rusa que trae esperanza

El 2020 fue un año atípico para él, y para todos. De entrenar, jugar y ganar torneos pasó a estar en la primera línea de la lucha contra el Covid-19, el virus que cambió al mundo. Germán Montero, el crack del futsal provincial y multicampeón con Huarpes Futsal, es uno de los cientos de sanjuanino que en medio de la alerta sanitaria aportó su granito de arena como administrativo de un centro de salud y que por su rol integró la camada de 1.235 agentes que recibió la primera dosis de Sputnik V, la vacuna rusa que trae esperanza a San Juan.

"Es un honor y un orgullo muy grande poder estar ayudando, participando de esta etapa histórica. Van a pasar los años y se va a seguir hablando de este 2020", confesó el conocido jugador.

Germán trabaja desde hace casi cinco años en el centro de salud Rodríguez Pinto, en Rivadavia. Siempre se dedicó a la parte administrativa pero cuando se desató la pandemia tuvo que salir de su confort para darle una mano a los que más lo necesitaban: los enfermeros y los abuelos. "Por la emergencia sanitaria quise aprender e involucrarme en otras labores para ayudar a los compañeros. Me tocó aprender de medicación y en último tiempito de enfermería. Lo que hice en un principio fue llenar los carnet de vacunación, si los abuelos necesitan o no refuerzos", contó el muchacho, quien durante el aislamiento y distanciamiento salió a recorrer los barrios y villas para asistir a los pacientes de riesgo.

Por su función -ahora está a cargo de toda la parte estadística de la Zona Sanitaria IV e integra la parte administrativa del Centro de Hisopados Santo Domingo- Germán participó de la primera etapa del Plan Provincial de Vacunación contra el Covid-19. Contó que nunca dudó en colocársela pero reconoció que tuvo un cierto nerviosismo en las horas previa, sobre todo por su temor a las agujas. "El proceso fue rápido. Las referencias y opiniones que había sobre la vacuna me dejaron tranquilo, yo pensando a futuro en mis padres. La verdad es que no tuve dudas. Me vacuné para estar más seguro yo y de esta forma sentir que mis padres también están seguros. Esto es algo que suma, que ayuda a afrontar esta gran batalla que sigue y no termina acá".

Montero contó que apenas recibió la primera dosis no sintió malestares, pero sí horas más tardes. "Al principio no sentí ningún entumecimiento ni se me hinchó el lugar donde me vacunaron. En la tarde no tuve nada grave, pero sí tuve mucho decaimiento y un pequeña febrícula. Al otro día igual, tuve el cuerpo cortado y cansado. Ya me habían dicho que esos síntomas podían aparecer, que era normal porque el cuerpo ya empezaba a generar anticuerpos. A las 48 horas volvía a la normalidad, estuve recuperado", señaló.

El jugador de Huarpes aprovechó para referirse a la población y a quienes cuestionan a la vacuna rusa: "La gente debe confiar. No es una solución mágica, es una herramienta más que se está brindando para seguir luchando y que sirve como escudo. La sociedad debe pensar en uno, pero también en los demás. Hay lugares en donde no hay vacunas, acá está y hay que hacerla valer, usarla".