El descargo de Lucas Salas tras su regreso y expulsión en San Martín

"Difícil momento de explicar". Así comenzó el descargo de Lucas Salas tras su frustrado regreso a Concepción. El futbolista volvió a vestir la camiseta del Verdinegro tras cuatro años y medio, y por una jugada polémica terminó expulsado.

"Estoy contento por volver a jugar con esta camiseta, pero muy triste por lo ocurrido de la expulsión. No fue lo que imaginé.

Quizás me jugó una mala pasada la ansiedad y las ganas que tenía. Pero bueno de los errores se aprende y esto recién comienza. No queda otra que seguir", escribió el joven en sus redes sociales.

Salas ingresó a los 30 minutos del Segundo Tiempo en reemplazo de Pablo Ruiz, y terminó recibiendo la tarjeta roja a los 46 del complemento, según el árbitro, por juego brusco. A esa altura del partido San Martín ya había logrado igualar el marcador con un golazo del pibe Giménez.