Constanza, la niña fierrera que se inspira en Ayrton Senna

"Los chicos con los que compito siempre me tratan con respeto y de igual a igual. Lo que sí me pasa es que con mis amigas es complicado hablar del karting porque no entienden por ejemplo qué es un motor Iame y un motor Lifan". Con una inocencia propia de una niña de 9 años y un sentimiento único por los fierros y todo lo que hay detrás, Constanza Flaqué habla de su afición por los autos, la velocidad y Ayrton Senna, su inspiración. Es la piloto más joven que tiene San Juan y aunque la pandemia de coronavirus paralizó sus planes este año, ya piensa en el 2021.

Para hablar de las proyecciones de esta pequeña piloto hay que ahondar en sus genes. Su papá es nada menos que Fabián Flaque, ex campeón de Top Race Series, hoy alejado de las pistas ya que acompaña como mánager al chileno Benjamín Hites en Europa. La actividad del reconocido piloto hizo que sus dos hijas, Constanza y Delfina, prácticamente crecieran escuchando el sonido de los autos. Sus fines de semana eran vorágines entre viajes y visitas a autódromos. Una pasión que heredaron y que vivieron desde afuera hasta que cumplieron los 4 años y se animaron a incursionar en el karting, la categoría escuela del automovilismo.

"Aprendí a manejar de chiquita, lo comparto con mi papa y me divierto. Me siento muy orgullosa porque además de ser buen piloto, es buena persona y querido por sus amigos. Es buen papá, es gracioso y es muy compañero".

Coti, como la llaman todos, fue la primera que se subió a un karts y es la única de las hermanas que sigue ligada al deporte. Lo suyo con la actividad siempre fue cosa seria. Arrancó por hobby pero después quiso ir por más, compitiendo en categorías integradas exclusivamente por chicos. En cambio Delfina, que es fanática de la Fórmula 1, siempre dejó en claro que prefería acompañar antes que manejar.

Constanza ya corrió en el Campeonato Sanjuanino y también en Mendoza. En la provincia hasta tuvo varios podios, el más significante fue sin dudas el primer puesto en la categoría Escuela, en 2018. El año pasado no tuvo muchas competencias, aunque nunca dejó de entrenar. Este año claramente tampoco pudo girar demasiado por la situación sanitaria. Pero quiere revancha y ya tiene en vista un 2021 con grandes desafíos.

Si bien está alejada de las pistas por la pandemia, sigue entrenando casi como una profesional. La pretempora la hizo en el gimnasio del entrenador Gustavo Milla, a la par de pilotos sanjuaninos que están en actividad como Facundo Della Motta y Fabricio Persia. A sus 9 años tiene en claro sus objetivos: ser piloto profesional y de las buenas.

"Quiero seguir compitiendo para hacer más amigos y disfrutar de esta actividad. Y a futuro también me gustaría ser piloto como lo fue mi papá. Sé que hay que hacer mucho esfuerzo y sacrificio. Pero cuento con el apoyo de mi familia para poder hacerlo. Ojalá se den todas las condiciones", dice la mini piloto que compite con un karts Iame 60cc.

Conoce las reglas del deporte a la perfección, como las partes de su kart, y técnicamente es hábil, con unos reflejos admirables.

Su inspiración

Aunque fue de su papá de quien heredó la pasión por los fierros, Constanza tiene un lazo muy fuerte con una leyenda mundial: Ayrton Senna. El brasileño, tres veces campeón del mundo de Fórmula 1, falleció en 1994. Y aunque la pequeña Flaqué no llegó a verlo en vida, tiene muy presente el legado que dejó, para muchos expertos, el piloto más veloz de la historia.

El casco que usa cada vez que sale a la pista es una réplica del que alguna vez usó Senna. El buzo también. "De chiquita mi padre me contaba historias de el y yo veía carreras de el. Mi padre me contaba que era muy buena persona, además de saber que era muy rápido", dice la protagonista.

Lo que dice la familia...

Fabián, piloto, y Marita, maratonista, son sus papás. Ambos son sus pilares en esta aventura sobre ruedas, pero aclaran que sin presiones y bajo sus condiciones. "A ella le encanta el karting. La voy a seguir apoyando y acompañando siempre y cuando ella quiera. Yo me lo tomo tranqui, que ella no sienta presión. Que lo haga cuando ella quiera. Trato de no exigirle. Le enseño lo que puedo. Lo tomamos muy tranquilo. La veo que se divierte. Me parece bien lo de las mujeres en el automovilismo, en casa es una pasión que la viven todas", dice Flaqué.

Mientras que su esposa coincide: "Tiene muy en claro todo, que le tiene que hacer caso al papá en cuanto a las medidas de seguridad por ejemplo. Lo disfruta y tiene conocimientos. Sobre todo se divierte, más allá de la velocidad y adrenalina hizo muchos amigos y eso lo disfruta. Nosotras la vamos a apoyar mientras se pueda económicamente y sea responsable con el colegio".