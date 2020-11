River perdió y Gallardo tiró munición gruesa: ¿contra quién?

"Sacar belleza de este caos es virtud”. Esa letra la inmortalizó Gustavo Cerati, acaso uno de los cantantes que escucha asiduamente Marcelo Gallardo. Y esa misma idea es la que llevó adelante el DT de River luego de esta derrota que “nos viene bien para no desenfocarnos” frente a “las estupideces que existen en nuestro fútbol”.

Las “estupideces” remiten a lo que sobrevoló el River Camp durante la última semana, con ese tire y afloje por una localía que jamás llegó aunque sí dejó perdigones desparramados por el césped. Una batalla política, de egos, de intereses, de la cual su River quedó en el medio. Más allá de lo que sucedió con la decisión de la Liga Profesional de Fútbol, el propio entrenador reveló que “no, nunca se me presentó la idea de no presentar al equipo. Nunca lo pensé”, aunque bien dentro suyo sabía que las secuelas de ese enfrentamiento político por el River Camp podría traer consecuencias futbolísticas.

Por eso intentó el domingo, el día que había sido estipulado en primera instancia para jugar ante Banfield, distender a sus muchachos en ese picado amistoso en Ezeiza que hasta generó debate, para variar: que por qué desde el club difundieron esos videos y no hacen lo mismo en otros momentos... Como sea, Gallardo intuyó que todo eso podía repercutir en su River.

“Esto nos sirve para no desenfocarnos de lo que tenemos que pensar, que es en trabajar para llegar bien a los partidos, sin entrar en las estupideces que existen en nuestro fútbol, en nuestras miserias. Las propias y las ajenas, y no nos pueden desenfocar. Hay que preparar de la mejor manera al equipo, y por un lado nos viene bien para reconocer que si no llegamos bien, un rival con buena presencia física y dispuesto a combatir como Banfield nos puede ganar. Y hoy nos ganó bien”, soltó MG en la conferencia de prensa, destacando el juego del Taladro aunque sin olvidarse de que anoche los suyos además cargaron sobre sí un peso innecesario.

En cuanto a lo futbolístico, habló de “un rival que nos incomodó muchísimo y mantuvo un nivel de atención y físico muy elevados, y eso nos complicó. Tuvieron un plan de juego y lo ejecutaron muy bien Hay que felicitar a Banfield que jugó un partido muy bueno”. Y sobre lo que representó su partido 300, más allá de que “no le doy importancia a los números”, apeló a su espíritu competitivo: “Me hubiese gustado que fuera con otro resultado pero en el 301 volveremos a presentar el mejor equipo posible para que sea con victoria...”. Optimismo pese al caos...

(Con información de Olé)