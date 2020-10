Testeos, burbujas y limitaciones de público: así sería el próximo Safari tras las Sierras

Ya se llevaron a cabo las primeras reuniones en la Asociación de Pilotos Vallistos, el ente que desde 1992 organiza el popular Safari tras las Sierras en Valle Fértil. Hay un bosquejo y medidas que están siendo analizadas, y hasta fecha: sería en febrero de tener la habilitación del municipio y el Gobierno provincial, sino en invierno. Aunque faltan casi cuatro meses, la pandemia de coronavirus apuró los tiempos, y en las próximas semanas los organizadores presentarán un protocolo ante las autoridades provinciales y el clásico informe a la Secretaría de Ambiente.

"Estamos esperanzados en hacerlo. Es la ilusión. No queremos perder un año. Si no lo podemos hacer en febrero, quizás se pueda realizar más adelante. La idea es hacer el Safari en cualquier época del año, siempre y cuando lo autorice el Gobierno provincial", expresó Quito Vega, titular de APIVA, en diálogo con Tiempo de San Juan.

La intención por ahora es realizar la competencia durante los primeros tres fines de semana de febrero. En las primeras jornadas se llevarían a cabo las carreras de motos, cuatriciclos, motos enduro, karting, safarito y carrera de burros. Mientras que del 19 al 21 de febrero se disputaría la gran atracción de la agenda fierrera: la competencia de autos todo terreno.

La idea es realizar el Safari con todos participantes sanjuaninos, pero si para febrero habilitan el turismo externo, de provincia a provincia, no descartan sumar competidores foráneos. Otra medida que maneja la organización es la posibilidad de testear a los pilotos, que muchas veces son más de 500. Esto va a depender de Salud Pública porque, de hacerlo de manera privada, significaría un gasto exorbitante para las arcas de APIVA.

Fotos: Cuny López.

Respecto al público, el gran tema a tratar sobre todo en pandemia y cuando los contagios aumentan diariamente, quieren implementar el mismo sistema de burbujas que ya se usa en plazas y parques públicos de San Juan. En esta ocasión los espacios demarcados y señalizados en el suelo serán para no más de 10 personas, quienes no podrán permanecer en el lugar finalizada la competencia, ya que estará prohibido acampar a orillas de la huella de carrera o Río San Agustín. Todos deberán utilizar cubrebocas -excepto para comer y beber- y respetar el distanciamiento social fuera de las burbujas.

Un dato importante es que el público se regirá de acuerdo a la capacidad hotelera de Valle Fértil, que desde hoy es del 50% según señalaron este miércoles las autoridades provinciales tras la habilitación del turismo interno. Esto quiere decir que los turistas que lleguen a Valle Fértil para disfrutar de las carreras sólo lo podrán hacer si tienen hospedaje confirmado.

"El Safari es un sentimiento para el Valle y para todo San Juan. Es el evento más grande de Cuyo, y deja muy buenos ingresos al pueblo. Es una fiesta, tiene que ver con una tradición y cultura y con lo económico también. Convoca mucha gente, es el evento más importante que tenemos en el año", sostuvo Vega.

Los dirigentes tienen claro que la competencia está sujeta a la situación sanitaria y al Gobierno de San Juan. En principio la idea es organizar el rally para febrero y para eso están trabajando, pero si los casos de coronavirus no cesan no descartan trasladar la fecha para invierno. Sería algo inédito. Ya han organizado otras carreras en esa época, pero nunca un Safari. "Va a convocar gente en cualquier época del año. Si no nos autorizan en el verano, se hará en julio", confirmó el presidente de APIVA.