Lucha por el ascenso y el amor por la camiseta: cómo se gestó la vuelta de Lucas Ceballos a Desamparados

Este martes, cuando se conoció la noticia de que Lucas Ceballos volvía al club que lo vio nacer, a más de un hincha de Desamparados se le aceleró el corazón. Es que después de diez años, el ídolo puyutano firmó contrato y de esta manera vestirá nuevamente el verde y blanco, como cuando jugaba en la escuelita de fútbol o en las divisiones inferiores. En diálogo con Tiempo de San Juan, el futbolista habló de sus sensaciones tras el regreso, sus objetivos y los motivos de la vuelta.

“Muy contento y feliz por esta vuelta. Siempre, desde que me fui hace 10 años, tuve la esperanza y las ganas de volver”, contó. Lucas está en San Juan con su esposa Micaela y sus dos hijos (una nena de 3 y un varón de 6 meses y medio) desde abril. Su contrato en Mitre de Santiago del Estero había terminado el 30 de junio y se encontraba libre. Su último partido en El Serpentario había sido en 2010, frente a Huracán de Tres Arroyos.

Desde hace muchos años que el vicepresidente de Desamparados, Norberto Molina, se contactaba con él para saber si era el momento. El futbolista siempre le decía que esperara, que no era el momento. Finalmente, el momento llegó y firmó hasta diciembre de 2021. “Hace un par de días tuve contacto con la dirigencia y me dijeron que tenían ganas de contar conmigo de nuevo. Eso, sumado al panorama que estamos viviendo, fue lo que nos motivó con mi señora a volver”, afirmó.

A sus 33 años, Lucas tiene en claro lo que le va a aportar al equipo: entrega, trabajo, profesionalismo, experiencia. “No soy de hablar mucho sino de actuar y contagiar a los compañeros. He tenido estos 10 años cierta experiencia que podré transmitir y sumar desde donde me toque”, aseguró el flamante refuerzo puyutano. Sabe que seguramente el plantel será con muchos chicos del fútbol local, por lo que el desafía pasará por acompañarlos en el crecimiento y en el proceso para conseguir los resultados propuestos.

Del 2007 al 2010, el defensor se convirtió en una de las figuras más queridas por su público y se marchó para jugar en Primera, con el conjunto mendocino Godoy Cruz. Allí estuvo de 2010 a 2016, para luego pasar a formar parte de las filas de Colón de Santa Fe, de 2016 a 2018. Más tarde pasó por Patronato y finalmente, su recorrido llegó hasta el equipo santiagueño.

La idea de Ceballos, que ahora deberá ponerse a disposición del nuevo DT Cristian Bove, siempre fue poder regresar al club sintiéndose bien física como mentalmente, y en ese sentido afirma estar en óptimas condiciones. “Este parate por la pandemia va a hacer que uno tenga que adaptarse al ritmo de juego, pero va a ser parejo para todos y seguramente nos vamos a adaptar rápidamente”, confesó.

El mensaje de Lucas a los hinchas:

Entre los objetivos que se plantea en esta etapa de su carrera, el ansiado ascenso a la Primera Nacional es lo que más motiva a Lucas: “Es una de las cuestiones que me entusiasmó y que se planteó de entrada. Siempre me quedó una espina cuando estuve en mis inicios porque no pude lograrlo. Llegábamos a instancias finales y nos quedábamos en la puerta. Ahora tengo ganas y esto bien físicamente para luchar por esos objetivos”.

Sobre sus planes a largo plazo, afirmó que aún no se lo plantea y que su cabeza solo está en Desamparados. “En mi carrera siempre he ido apostando y mirando un futuro más inmediato. Por la edad que tengo ya empiezo a mirar más allá y ver que el final de la carrera está cerca, pero hoy pienso en este momento y en encararlo con todas las energías. Después el tiempo dirá cómo seguirá todo”, finalizó.