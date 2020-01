Con Emma Mas desde el arranque, Boca juega su último partido de verano en el Bicentenario

Luego de conseguir un triunfo ante Universitario de Perú, el nuevo Boca Juniors de Miguel Angel Russo buscará repetir su buen inicio de 2020 cuando enfrente este domingo desde las 22 a Athletico Paranaense de Brasil, en un partido amistoso que se disputará en el estadio Bicentenario de San Juan. Debido a que Esteban Andrada aún no se recuperó de su lesión, en el arco volverá a estar Marcos Díaz. Guillermo "Pol" Fernández, primera incorporación boquense, estará en el banco y tal vez sume algunos minutos.

Para delinear lo que será el equipo en el futuro inmediato y con la cabeza puesta básicamente en la reanudación de la Superliga, Boca Juniors se enfrentará con Athletico Paranaense de Brasil, en el último amistoso de la pretemporada.

En el debut de Russo en su segundo ciclo como entrenador, el conjunto xeneize obtuvo una victoria 2-0 frente a Universitario de Perú, con goles del colombiano Sebastián Villa y de Ramón "Wanchope" Abila, quien no podrá ser de la partida esta noche por la tarjeta roja que recibió el último jueves ante los peruanos.

Claro que Boca Juniors toma este tipo de partidos como preparación para el reinicio de la Superliga, donde marcha segundo con 29 puntos, uno menos que el líder Argentinos Juniors. El debut oficial será el próximo domingo 26 en La Bombonera y en el clásico contra Independiente.

El flamante entrenador xeneize utilizará la prueba ante los brasileños para darles lugar a varios suplentes, con la idea de ver a todos sus dirigidos en acción. De esta manera, Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra, Eduardo Salvio, Jorman Campuzano y Carlos Tevez no serían titulares.



Cabe destacar que Boca Juniors no cuenta además con Alexis Mac Allister, Nicolás Capaldo -convocados a la Selección Sub 23- y Jan Hurtado, citado por Venezuela, comprometidos para disputar el Preolímpico de Colombia.

Enfrente estará Athletico Paranaense, que se prepara para disputar la Copa Libertadores, aunque la competencia interna en Brasil sigue casi sin pausa.

El conjunto de Curitiba, que tiene a Lucho González como uno de los referentes, viene de perder otro amistoso en una extensa definición por penales ante Racing Club, luego de igualar 2-2 en el tiempo reglamentario.

Probables formaciones

BOCA JUNIORS: M. Díaz; Jara, Goltz, Junior Alonso, Mas; Marcone; Reynoso, Zárate, Obando; Villa, Soldano. DT: Miguel Angel Russo.

ATHLETICO PARANAENSE: Santos; Jonathan, Ivaldo, Halter, Marcio Acevedo; Wellington, Matheus Rossetto; Erick, Marquinhos Gabriel, Guilherme Bissoli; Carlos Eduardo. DT: Dorival Júnior.

Estadio: Bicentenario (San Juan). Arbitro: a designar.

Hora: 22. TV: TNT Sports.

Fuente: Página 12.