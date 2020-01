Ellos también lo hicieron: UPCN volvió con todo y le ganó a River en un duro partido

View this post on Instagram

UPCN San Juan Voley sacu00f3 adelante un partido complicado ante River Plate pues tras ir perdiendo lo dio vuelta para sumar el primer triunfo en el au00f1o. En el reinicio de la Liga de Vu00f3leibol Argentina, los sanjuaninos se impusieron por 3 a 2, con parciales de 25-19, 22-25, 18-25, 28-26 y 15-8, en encuentro disputado en el Microestadio de River. Por el su00e9ptimo weekend de torneo, UPCN remontu00f3 un 1-2 para vencer en tie break y lograr asu00ed la quinta victoria en la Liga. Ahora Los Cu00f3ndores se mediru00e1n ante Ciudad Voley, este su00e1bado desde las 20 en el polideportivo Gorki Grana, en el cierre de fin de semana. Fotos: Maru00eda Eugenia Candal