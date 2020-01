Llegaron dos leyendas del periodismo para el partido de Boca en San Juan

El partido de Boca contra Universitarios de Perú de este jueves trajo a todo el mundo deportivo a nuestra provincia. En este sentido llegaron dos personalidades del periodismo deportivo que se están hospedando en el mismo hotel con los jugadores y dirigentes de Boca. Hablamos de Marcelo Benedetto y de Diego el “Chavo” Fucks que se desempeñan en las transmisiones más vistas de los eventos futbolísticos.

En el caso del Chavo Fucks, el periodista y panelista, afirmó que “estoy de vacaciones pero no me quise perder la oportunidad de llegar a San Juan, es una provincia muy linda con un gobierno que apuesta fuerte a estos eventos deportivos” sostuvo. Ambos periodistas se mostraron muy contentos con la gente y estuvieron sacándose fotos con todos los simpatizantes de Boca, pero en ambos casos no se quedarán en la provincia después de que termine el partido contra los peruanos.

Hablando de lo futbolístico, Marcelo Benedetto sostuvo que “Boca viene con todo, con la presentación de Ángel Russo como técnico y con la expectativa de mostrar un cambio profundo en los hinchas que están expectantes con ver algo nuevo, por eso yo creo que en este sentido Boca va a tener la balanza a su favor” sostuvo.

Por su parte el Chavo Fucks afirmó que “Universitarios tiene un equipo muy interesante, con un juego rápido con laterales pero Boca también sabe acomodarse a estos equipos y en líneas generales creo que el encuentro va a ser muy interesante, también pienso que es muy probable que Boca salga atacar con las puntas desde el arranque, con el juego que plantea Russo el mediocampo va a estar muy activo, por eso se viene un partido muy interesante para disfrutar acá en San Juan”.

Luego los periodistas bajaron a desayunar en el completo buffet del hotel donde se encontraba gran parte del plantel, cuerpo técnico y asistentes de Casa Amarrilla. Compartieron la mesa con el relator de Fox Bambino Ponz, el presidente de Boca Jorge Ameal y otras personalidades del mundo deportivo.