Ameal habló de Boca y no se calló nada en San Juan

La llegada de Boca a San Juan tiene a todos revolucionados. El equipo que conduce Miguel Ángel Russo juega está noche contra Universitarios de Perú y los sanjuaninos no le pierden pisada al plantel. En este sentido llegaron varias personalidades xeneizes y del mundo deportivo a nuestra provincia, y uno que no podía faltar era el flamante presidente de Boca, Jorge Ameal, que venció en las últimas elecciones a Daniel Angelici con la ayuda de Juan Román Riquelme en su lista.

Si bien la agenda de Boca es bastante estricta y en líneas generales no están muy predispuestos a hablar con la prensa, el dirigente se tomó unos minutos para romper el hielo. Habló de todo. Del mercado de pases, de Miguel Ángel Ruso, de su relación con el periodismo, de la transición de la era Angelici y la pretemporada que el plantel estará haciendo por unos días en nuestra provincia.

“Estamos muy contactos de estar acá, San Juan nos trae suerte” comenzó contando el presidente de Boca, pero no tardó en apuntar sus cañones al periodismo porteño que en este último tiempo hablaron y conjeturaron posibles jugadores que se incorporen a Casa Amarilla. “ Nosotros no estamos preocupados, el que está más preocupado el periodismo, ellos hablan de todo pero todavía no hay nada concreto, de Paolo Guerrero hablan los periodistas, hay muchos periodistas que sienten a Boca y quieren a Boca, y otros que no pero todavía no hay nada muchachos” dijo.

Una vez que finalice el Torneo de Verano Boca tiene varios compromisos. Entre estos el partido contra Talleres por Superliga con público de visitante. Al respecto Ameal dijo que “la verdad es que me tengo que poner a hablar con el presidente de Talleres porque hay visitantes y no queremos tener inconvenientes, pero también queremos posponer el inicio del campeonato debido a que varios clubes se ven afectados por la convocatoria de varios futbolistas con AFA” sostuvo.

Con respecto al mercado de pases, la nueva dirigencia confía ciegamente en Russo y su capacidad para reinventar un equipo que quizá, con otro estilo de juego y algún retoque que pueda traer el mercado y pueda dar el salto de calidad que no logró en el ciclo de Lechuga. “Vamos a dejar que Miguel evalúe la situación y luego vamos a determinar que vamos a traer” sostuvo. Y agregó que “en San Juan nos vamos a reunir con las peñas para que hablamos del devenir y de cómo nos acercaremos a los hinchas de San Juan” finalizó.