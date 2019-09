Video: Diego terminó con las especulaciones y contó su verdad con Gimnasia

El fútbol argentino y también el mundo futbolero está sacudido por la posibilidad de que Diego Maradona vuelva a dirigir en nuestro país. Y con el firme interés de Gimnasia latente, los interrogantes son varios. Y este martes, el 10 dio distintos indicios.

Porque después de pedir en su cuenta de Instagram que no se jugara con la ilusión de los hinchas, su abogado (Matías Morla) subió un video a las redes sociales donde se lo ve a Maradona junto a uno de sus médicos después de la operación de rodilla.

"Quiero aclarar cosas. Estoy operado hace muy poco. Con la gente de Gimnasia ya tuve contacto y no hablé con nadie (sic), pero que me hayan puesto otra vez por mis logros lejanos o porque por ahí son maradonianos, es una cosa muy linda y me llega al corazón... Acá tengo al tordo y estamos bárbaro", arranca Diego, sentado en un sillón junto a su médico.

Es ahí cuando se levanta el jogging, se para y empieza a caminar. Enseguida, se detiene cerca de una silla (donde está la edición impresa de Olé) y se pone en modo Maradona a full: "Dicen que no me puedo mover, los que dicen... MIrá... Mirá... Estoy un poco más flaco... A toda la gente del Lobo, acá, acá (y se toca repetidamente el corazón)... Y ustedes sabe que hay una yunta al frente que me tiró de los huevos para abajo, y ésa no se la perdono a nadie", agregó.

Sobre el destinatario o los destinatarios finales se abre un abanico de posibilidades... ¿A quién se habrá referido? Y por sobre todas las cosas: ¿Maradona va a dirigir a Gimnasia?



Fuente: Olé