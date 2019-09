La nueva vida del "Ángel del gol"

Ángel Vildozo se retiró como futbolista, pero no del fútbol. Después de jugar su último partido oficial con la camiseta de Unión San Felipe de Chile, el ex delantero sanjuanino empezó a incursionar como periodista deportivo. Trabaja en una radio que cubre el ascenso argentino y a futuro comentará partidos de Primera División.

"Estudié periodismo en el Círculo de Periodistas Deportivos, estudié para técnico y manager deportivo también. La idea es insertarme en el ambiente periodístico y comentar algunos partidos. Ahora estoy en Ascenso x3 de Daniel Cacioli, hablando de partidos del Federal y otras categorías. También estoy con una página que transmite los encuentros de All Boys", comentó Vildozo en diálogo con Tiempo de San Juan.

Son muchos los futbolistas que pasaron de una cancha a una cabina de transmisión, un ejemplo es Diego Latorre, ex Boca y hoy uno de los comentaristas deportivos más reconocidos del país. Ángel quiere seguir la misma línea, aportando su experiencia y los conocimientos que fue adquiriendo dentro de un campo de juego.

"Quiero aportar lo que viví como jugador. Dicen que me ven muy bien, que estoy preparado. Quizás veo o analizo cosas que otros no se dan cuenta. Me puedo poner en la piel de un jugador y saber sus sensaciones. Me estoy preparado para hacer carrera", apuntó el ex goleador, hoy radicado en Buenos Aires junto a su familia.

Leyenda

El adiós del Ángel del gol

Después de jugar en 9 clubes, Ángel Vildozo colgó los botines a los 37 años en el país trasandino. Fue el 20 de julio último, jugando para San Felipe y por la Copa Chile ante Audax Italiano. "Fue una linda despedida, fue más de lo que yo esperaba. Pensé en retirarme bien, pero fue demasiado, había telones y banderas con mi nombre. Además estaba mi familia, mis padres y hermanos. Fue increíble".

Vildozo confesó que su deseo era retirarse en All Boys, donde jugó 8 años en tres temporadas distintas. Sin embargo, apareció la oportunidad de despedirse en Chile y nada menos que en un club donde supo dejar su huella en el arco y en los hinchas. "Lo adelanté porque no estaba jugando y no estaba yendo al banco, además porque extrañaba a mi mujer e hijas que estaban en Buenos Aires. Tomé esa decisión de retirarme, antes que el fútbol me terminara retirando".